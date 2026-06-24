호르몬, 미래 디지털 헬스케어 플랫폼 기초 신체 건강부터 생각·감정·감상까지 ‘관여’ “부족한 호르몬 채워주면 건강문제도 해결” 채혈 없이도 혈당 수치 측정 ‘피코링’ 개발 호르몬 기반 개인 맞춤형 디지털 헬스케어 “호르몬 관리, 국가 건강 수준 높이는 계기”

“평생 차 숟갈 하나 정도 밖에 안 나오는 호르몬이 우리 건강뿐만 아니라 생각, 감정, 감성, 철학까지 지배합니다.”

안철우 강남세브란스병원 내분비내과 교수는 호르몬 전도사다. 신체 건강부터 정신 건강까지, 건강에 관한 한 모든 부분을 호르몬을 통해 설명한다.

사실 호르몬은 인간이 파헤치지 못한 미지의 영역에 머물러 있다. 지난 1904년 호르몬의 존재를 처음 자각한 이래 4000여 개의 호르몬 중 우리가 제대로 알고 있는 호르몬은 멜라토닌, 옥시토신, 인슐린 등 극히 일부에 불과하다.

안 교수는 미래 의료의 핵심을 호르몬에서 찾았다. 예측(Predictive), 예방(Preventive), 정밀(Precision), 개인 맞춤(Personalized), 참여(Participatory) 등 ‘5P’의 중심에 호르몬을 두고, 이를 활용한 디지털 신약과 의료기기를 망라한 디지털 헬스케어 플랫폼 개발에 나설 것을 예고했다.

지난 15일 서울시 강남구에 위치한 강남세브란스병원 스마트행정센터에서 진행된 인터뷰에서 안 교수는 종합 건강관리를 위한 미래 의료 청사진을 밝혔다.

▶기존 디지털 의료기기 한계…호르몬 중심 건강관리=그는 현재 디지털 의료기기로는 호르몬 중심의 건강관리에 한계가 있다고 역설했다. 디지털 헬스케어 기업들이 경쟁적으로 연속혈당측정기 등을 통해 혈당 관리에 나서고 있지만, ‘나무’를 본 것일 뿐 ‘숲’을 보지 못한다는 것이다.

안 교수는 “현재까지 디지털 의료기기는 특정 질환에 대해 개별적인 방식으로 접근했기 때문에, 바이오마커(생체 지표)나 무기가 없었다”며 “혈당과 혈압은 그림자에 지나지 않는다. 중요한 건 호르몬”이라고 말했다.

그가 호르몬에 집중한 건 신체 내 호르몬의 역할 때문이다. 특정 호르몬의 결핍은 신체 내 이상 반응을 유발한다. 쉽게 말해 부족한 호르몬을 채워주면 문제 해결이 가능하다는 주장이다.

예를 들어 30대에는 감정에 영향을 주는 세로토닌·에피네프린·코르티솔, 40대에는 성인병에 영향을 미치는 인슐린 등 호르몬이 중요하다. 50대에는 이 같은 호르몬 분비가 감소하기 때문에 ‘갱년기’가 나타난다.

안 교수는 디지털 헬스케어 통합 설루션을 활용하면, 환자의 상태를 실시간 예측·모니터링 하는 동시에 자극을 통해 호르몬 분비를 유도할 수 있다고 강조했다. 비만약 위고비가 글루카곤유사펩타이드-1(GLP-1) 호르몬을 조절하는 것과 같은 이치다. 특히 그는 마이오카인에 대한 기대감을 나타냈다. 일반적으로 운동을 하면 근육량이 늘고, 기초 대사량이 올라간다. 200개가 넘는 근육 호르몬은 혈당과 혈압, 대사를 조절한다. 이 때문에 운동할 때 나오는 마이오카인을 넣어주면 운동한 것과 같은 효과를 낼 수 있다는 것이 그의 설명이다. 골절, 코로나 격리, 수술 등으로 신체 활동이 제한된 사람에게 활용 가능하다. 마이오카인은 항암제 반응에도 영향을 미친다.

최근 그는 대구경북과학기술원(DGIST), 고창 식품연구원 등과 마이오카인 연구소를 설립하기도 했다.

안 교수는 “건강을 지탱하는 네 개의 축이 식사, 운동, 수면, 스트레스인데, 식사는 수액으로 채워질 수 있지만 운동은 대체할 수 없는 상황이 있다”며 “마이오카인(근육 호르몬)을 주사 혹은 약을 통해 투입할 수 있다면 에너지 대사, 근육량과 지방, 인슐린 등 다양한 영역에 응용할 수 있다”고 주장했다.

이어 “위고비의 경우 지방과 함께 근육도 빠지고, 인슐린은 혈당을 떨어뜨리지만 복부 비만이 생긴다”며 “약 200개의 근육 호르몬 중 운동 관련 시그니처 마이오카인 두 개를 찾았고, 천연물이기에 개발도 속도도 빨라질 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

아울러 “마이오카인은 항암제 반응에도 영향을 미친다”며 “암 환자의 체중이 빠지는 암 액질 문제를 해소하면 살이 빠지지 않고, 근육이 유지되면서 예후에도 도움이 될 수 있다”고 말했다.

▶내 손안의 의사 ‘피코링’으로 첫발, 호르몬 검사 ‘접목’=안 교수의 구상은 그가 대표로 있는 HLB라이프케어의 초소형 스마트 연속혈당측정기 ‘피코링’으로 첫발을 뗐다. 호르몬 상태를 실시간으로 점검하기 위해서는 ‘진단 기술’ 개발이 필수인데, 피코링이 그 시발점인 셈이다.

최근 식품의약품안전처로부터 3등급 의료기기 허가를 받은 피코링은 100원짜리 동전보다 작은 크기(2.2㎝×4.2㎜), 각설탕 1개 무게보다 가벼운(2.16g)의 초소형 센서를 적용해 일상생활에서도 부담 없이 착용할 수 있도록 설계됐다. 한 번 부착하면 최대 15일간 채혈 없이 24시간 실시간으로 혈당 수치를 측정할 수 있다.

혈당 데이터는 1분 단위로 블루투스를 통해 사용자의 휴대폰으로 자동 전송된다.

또 피코링은 마드(MARD·평균 절대 상대 오차) 8.66% 수준의 높은 측정 정확도를 구현했다. MARD는 측정값과 실제 혈당값 간 차이를 나타내는 지표다. 수치가 낮을수록 정확도가 높은 것으로 평가된다.

피코링과 연결된 마이피코링 앱을 통해서는 혈당 측정, 데이터 분석, 건강관리 서비스도 제공한다. 이용자는 여러 앱을 사용할 필요 없이 혈당 확인부터 패턴 분석, 생활 관리까지 관리할 수 있다.

앞으로는 혈당 데이터를 기반으로 개인 맞춤 식단, 건강기능식품, 체중 관리 프로그램 등 다양한 디지털 헬스케어 서비스로 사업 영역을 확장해 나간다는 게 안 교수의 구상이다.

안 교수는 “당뇨와 대사질환 환자를 진료해 온 의사로서 피코링은 일상에서 보다 편리하고 정확하게 혈당을 관리할 수 있는 도구”라고 설명했다. 이어 “나아가 혈당을 넘어 다양한 호르몬을 측정하고, 인공지능(AI)이 분석해 종합 건강관리로 나아가는 데에 주춧돌을 놓을 것”이라고 덧붙였다.

▶HLB라이프케어 중심 플랫폼 구축, 국가 건강 수준 제고=궁극적으로 안 교수는 HLB라이프케어 중심의 종합건강 관리 디지털 헬스케어 플랫폼 개발을 예고했다.

HLB라이프케어 생태계 구축을 통해 통합 비즈니스 플랫폼을 구성하겠다는 복안이다. 궁극적으로는 HLB라이프케어가 가지지 못한 기술은 협력을 통해 갖추고, 개인맞춤형 종합 건강관리에 집중해 디지털 위고비, 마운자로, 인슐린을 만들겠다는 것이다.

안 교수는 “백화점, 쇼핑몰처럼 생체 신호에 따른 디지털 헬스케어를 넘어 종합 건강관리(토탈 디지털 헬스케어)가 될 것”이라며 “이게 호르몬 기반의 디지털 헬스케어이고, 전방위적으로 통합된 플랫폼 비즈니스”라고 말했다.

핵심은 ‘개인맞춤형’ 건강관리다. 개인맞춤형 건강관리를 통해 개개인이 부족한 호르몬 분비량을 극대화하자는 것이다. 이를테면 남성 호르몬이 많은 남자를 테토남, 여성 호르몬이 많은 남자를 에겐남이라고 하듯, 개인별 호르몬 분비량에 따른 플랫폼을 통한 종합적인 건강관리인 셈이다.

안 교수는 “GLP-1 호르몬이 생성되지만, 호르몬 가위(DPP-4) 효소 때문에 빨리 사라진다”며 “GLP-1을 늘리기 위해 개인에 맞는 운동, 수면 습관 등을 제시하면 호르몬이 균형을 잡을 수 있다. 디지털 위고비 또는 인슐린이 되는 셈”이라고 강조했다.

이어 “멜라토닌이 부족하면 창문을 열어 자연광을 받아들이고, 아침에 일어나서 커피 마시는 시간을 30분 뒤로 미루는 등 개인별로 호르몬 분비량을 극대화할 수 있는 방법이 있다”며 “시니어 인구가 늘고 있는 지금, 이 같은 건강관리는 건강보험료를 줄이고, 국가 건강 수준도 높이는 계기가 될 것”이라고 자신했다.

고재우 기자