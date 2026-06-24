공개 후 ‘오늘의 대한민국 TOP 10 시리즈’ 1위 유지

[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’이 글로벌 시청자들의 관심에 힘입어 공개 3주차에도 뜨거운 흥행 열기를 이어가고 있다.

24일 넷플릭스에 따르면 ‘참교육’은 1180만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값), 1억2620만 시청 시간을 기록하며 공개 3주차에도 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 자리를 지키고 있다.

해외 시청자들의 호응도 이어지고 있다. ‘참교육’은 우리나라를 포함해 베트남, 대만, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 등 19개국에서 1위에 올랐고, 85개 국가의 TOP 10 리스트에 이름을 올렸다.

앞서 ‘참교육’은 공개 1주차만에 글로벌 1위에 오르며 흥행에 청신호를 켰다. 우리나라에서는 공개 후 지금까지 ‘TOP 10 시리즈’ 1위를 지키는 중이다. 아울러 공개 2주 차에는 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 화제성 지수에서 TV+OTT 통합 드라마 부문 정상에 올랐고, 3주 차에는 배우들까지 화제성 순위 상위권을 휩쓸었다.

지난 5일 공개된 ‘참교육’은 동명의 웹툰을 원작으로, 어떠한 사회적·제도적 처방도 먹혀들지 않는 학교라는 공간에서 ‘교권보호국’이라는 가상의 기관이 제약 없는 수단을 동원해 교권 침해와 학습권 방해를 진압해 나가는 과정을 그린다. 김무열과 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했다.

시리즈는 교권 추락과 학습권 침해로 무너지고 있는 공교육의 위기와 교사들의 고충을 현실감 넘치게 그려냄과 동시에 교권국이 펼치는 ‘눈에는 눈, 이에는 이’의 ‘사이다식’ 응징이 주는 카타르시스로 시청자들의 호평을 얻고 있다.