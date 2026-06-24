[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 백진희가 술을 끊은이유를 밝혔다.

23일 유튜브 채널 ‘지니이즈백’에는 ‘[VLOG] 대학 찐친들이 폭로하는 백진희 대학 뽀시래기 시절! 술을 끊은 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 백진희는 대학시절 동기들을 만나 여행하는 일상을 담았다.

백진희는 자신의 만취 사건이 언급되자 당시를 함께했던 친구들 앞에서 과거를 회상했다.

백진희는 “그때 힘든 일이 있어서 이태원에서 친구들이랑 술을 마셨다. 정말 많이 마셨다. 소주병이 8병까지 나왔다”며 당시를 떠올렸다. 이어 “그런데 취하고 내가 사라졌다. 친구들이 난리가 났었다”고 말해 모두를 놀라게 했다.

다음 날 상황은 더 황당했다.

백진희는 “눈을 떠보니 귀걸이, 반지, 팔찌까지 다 없어졌다. 택시비도 눈탱이를 맞아서 8만 원 넘게 나와 있었다”고 말했다. 당시를 떠올리던 친구들은 웃음을 터뜨렸지만, 백진희는 그날의 기억을 또렷하게 떠올렸다.

그는 “그때 내 자신이 너무 무서웠다”고 털어놨다.

결국 그 경험은 백진희의 생활을 바꾸는 계기가 됐다.

백진희는 “그 이후로 술을 끊었다”고 말하며 대학 시절 가장 강렬했던 흑역사를 공개했다.