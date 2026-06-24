[헤럴드경제=민성기 기자] 한국 축구 ‘레전드’ 박지성 JTBC 축구해설위원이 손흥민의 조기 교체에 대한 자신의 생각을 전했다.

박 위원은 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전 남아프리카공화국과의 경기를 하루 앞둔 24일(한국시간) 멕시코 몬테레이 유니버시티 스타디움에서 취재진과 만나 손흥민의 이번 대회 활약에 대해 “1차전 체코전과 2차전 멕시코전 당시 손흥민이 전방에 고립되는 상황이 많았다. 연결되는 패스 자체가 적었다는 점이 아쉽다”고 말했다.

그는 “손흥민의 장점은 결국 마무리 능력”이라며 “이를 위해 어떻게 공간을 만들어주고 어떤 패스를 연결해 줄 수 있을지에 대한 고민이 필요해 보인다”고 덧붙였다.

손흥민의 이른 교체에 대해서는 “아쉬운 점이 있다고 생각한다. 결과적으로 그렇게 볼 수밖에 없는 부분이 있다”고 말했다.

그는 “일찍 빼고 좋은 결과가 있었다면 용병술이 칭찬받았을 텐데 결과가 안 좋으면 일찍 뺀 것에 관한 질타도 감독이 받아들여야 한다고 생각한다. 감독의 권한이고 책임”이라는 생각을 밝혔다.

박 위원은 다음 상대인 남아공전의 대응 방안에 대해서도 언급했다. 박 위원은 “남아공은 양쪽 사이드의 공격이 빠르고 풀백들도 높은 위치까지 올라오는 팀”이라며 “한국이 상대 사이드 공격을 얼마나 효과적으로 막을 수 있느냐가 가장 중요하다”고 설명했다.

이어 “상대가 올라왔을 경우 역습 상황에서 얼마만큼 빠르게 상대 측면 뒷공간을 장악하면서 경기를 운영해 나갈 것인지도 중요하다”며 “또 남아공은 빌드업 상황에 압박을 당하면 실수하는 장면을 지속적으로 보여주고 있는데, 상대 실수를 유발한 뒤 이를 좋은 찬스로 연결할 수 있을 지 여부가 결국 경기 결과를 바꿔 놓을 것”이라고 내다봤다.

박 위원은 “가장 중요한 선수는 김민재”라면서 “무실점으로 해야 자력으로 진출할 상황을 만들 수 있다. 선제 실점하지 않아야 원활하게 경기를 할 것”이라고 말했다.

이어 박 위원은 “김민재가 1~2차전에서 수비에 집중하는 모습을 보였다. 3차전에서도 수비진을 잘 리드할 것 같다. 좋은 경기력인데 무실점을 기록하지 못해 아쉬울 텐데 3차전에서는 보여주면 좋겠다”라며 응원을 보냈다.