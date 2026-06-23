[헤럴드경제=함영훈 기자] 3층 빌딩에 건강에 관해 온갖 피지컬, 테라피, 재활 시설이 빼곡이 들어선 철원군 건강증진 통합센터가 완공돼 맞춤형 건강 서비스 제공에 나선다.

23일 철원군에 따르면 이 센터는 2022년 8월 22일 지방소멸대응기금 투자계획 사업으로 최종 확정되며 본격 추진의 첫발을 내디딘 이후 강원특별자치도비와 철원군비를 포함한 총사업비 122억 4400만원을 투입해 탄생시켰다.

대지면적 2991.44㎡, 연면적 1494.95㎡ 규모의 3층 현대식 건물로 조성됐으며, 건강증진과 재활, 교육 기능을 함께 갖춘 복합 공간으로 꾸며졌다.

1층에는 운동실, 성장발달진단운동실, 지활운동실이 마련돼 군민들의 기초 체력 증진과 재활 지원을 담당한다.

2층에는 조리실, 재활치료실, 금연 및 구강보건실이 들어서 건강생활 실천과 치료·예방 기능을 강화했다.

3층에는 교육실과 AI-IoT 및 영양플러스 상담실이 배치돼 교육과 상담 중심의 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하게 된다. 군 단위에서 이 같은 토털캐어 시설을 갖춘 곳은 별로 없다.

단순한 보건시설을 넘어, 예방·재활·교육·상담이 어우러진 통합 건강관리 체계가 구축된 것이다.

철원군보건소 백승민 보건소장은 “건강증진 통합센터가 군민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 건강 플랫폼으로 자리 잡아, 지역 주민의 건강수명 연장과 삶의 질 향상에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.