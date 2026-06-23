지난 19일 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 열리는 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 ‘눈찢기 공격’을 당한 유튜버 이노냥(윤수진)이 국제축구연맹 초청으로 경기를 관람하기에 앞서 태극기를 펼치고 있다. [연합]
지난 19일 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 열리는 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 ‘눈찢기 공격’을 당한 유튜버 이노냥(윤수진)이 국제축구연맹 초청으로 경기를 관람하기에 앞서 태극기를 펼치고 있다. [연합]

[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵 한국과 체코의 경기에서 한 멕시코 관중이 눈을 찢는 제스처를 하며 인종차별 피해 논란이 제기됐던 크리에이터 ‘이노냥’(본명 윤수진)이 당시 상황에 대해 “무서웠다”고 전했다.

이노냥은 지난 22일 영국 BBC 방송과의 인터뷰에서 “사실은 그 때 무서운 마음이 좀 컸던 것 같다”며 “(인스타그램)릴스에서는 (그 제스처가) 한 번 나왔지만 (그분이) 여러 번 했었다”고 밝혔다.

이노냥은 지난 12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 월드컵 조별예선 1차전 한국과 체코 경기를 관람하던 중 셀카 영상을 찍었다. 그런데 뒷자리에 앉아있던 한 멕시코 남성이 눈을 찢는 행위를 했고, 그는 “제가 너무 예민한 건지 한 번 봐달라”며 영상을 올렸다.

‘눈 찢기’는 동양인을 비하하는 대표적인 인종차별적 행위다. 이 영상은 온라인에서 급속도로 퍼지면서 논란을 불러일으켰고 이 남성의 신원도 밝혀졌다.

그는 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스 할리스코주 토목·지형·기하학·엔지니어 협회(CITGEJ) 회장으로, 논란이 커지자 미라몬테스는 사과 영상을 올리고 협회장직에서 사퇴했다.

[서경덕 성신여대 교수 제공]
[서경덕 성신여대 교수 제공]

이노냥은 당시 상황에 대해 “동양인 여자애가 혼자 멕시코 사람들 사이에 앉아서 경기를 보는 상황이었다”며 “주변에 여자도 저밖에 없었고 혼자 있다 보니까, 혹시라도 더 큰 시비가 붙을까 무서워서 다른 행동은 하지 않고 조용하게 있었다”고 전했다.

국제축구연맹(FIFA)는 이번 사건과 관련해 가해자에 대한 월드컵 티켓팅 계정 차단 등 강력한 처벌 의사를 밝혔다.

이와 함께 지난 19일 열린 한국과 멕시코의 경기에 이노냥을 초청했다. FIFA는 성명에서 “경기 당일은 ‘국제 혐오 표현 반대의 날’로, 윤 씨와 함께 포용과 존중의 메시지를 전달할 예정”이라고 밝혔다.

이노냥은 “어떤 사람들은 또 릴스에서, 쇼츠에서 가볍게 그런 제스처를 보고 재미삼아 따라 하는 사람도 있을 것 같기는 하다”며 “하지만 이게 누군가에게는 정말 상처인 행동이고, 인종차별로 인한 역사적인 많은 문제들이 있었던 걸 생각하면 조금 더 (문제성을) 알려줬으면 좋겠다고 생각한다”고 말했다.

월드컵서 ‘인종차별’ 당한 인플루언서, FIFA 초청으로 한국-멕시코전 간다

월드컵서 ‘인종차별’ 당한 인플루언서, FIFA 초청으로 한국-멕시코전 간다

[헤럴드경제=정호원 기자] 2026 북중미 월드컵 한국-체코전에서 멕시코 남성에게 인종차별(눈 찢기 제스처)을 당한 인플루언서 이노냥(본명 윤수진)이 국제축구연맹(FIFA)
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ygmoon@heraldcorp.com