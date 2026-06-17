오는 18일 ‘세계 혐오 표현 대응의 날’ 기념 FIFA, 인플루언서 이노냥 초대

[헤럴드경제=정호원 기자] 2026 북중미 월드컵 한국-체코전에서 멕시코 남성에게 인종차별(눈 찢기 제스처)을 당한 인플루언서 이노냥(본명 윤수진)이 국제축구연맹(FIFA)의 ‘한-멕시코전’ 공식 초청을 받았다.

연합뉴스에 따르면 FIFA는 17일(한국시간) “이노냥을 오는 19일 멕시코 과달라하라에서 열리는 북중미 월드컵 조별리그 한국-멕시코전에 초청했고, 이노냥이 이를 수락했다”고 밝혔다. 이어 “경기 당일이 ‘세계 혐오 표현 대응의 날’(International Day for Countering Hate Speech)인 만큼, 이노냥과 함께 축구장 내 존중과 포용의 메시지를 전달하기로 했다”고 덧붙였다.

앞서 이노냥은 지난 12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 한국과 체코의 조별리그 A조 1차전을 관람하던 중 한 멕시코 남성에게 인종차별을 당했다. 이노냥이 공개한 영상에 따르면, 이 남성은 카메라를 향해 양손으로 눈을 옆으로 길게 찢는 제스처를 취했다. ‘눈 찢기’는 동양인을 비하하는 대표적인 인종차별적 행위다.

해당 영상이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산하면서 파장이 일자 가해 남성의 신원도 밝혀졌다. 그는 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스 할리스코주 토목·지형·기하학·엔지니어 협회(CITGEJ) 회장으로 확인됐다. 논란이 커지자 미라몬테스는 사과 영상을 올리고 협회장직에서 사퇴했다.

FIFA는 이번 사건과 관련해 강력한 처벌 의사를 밝혔다. FIFA는 “한국-체코전 당시 이노냥에게 인종차별적 행위를 한 당사자의 신원을 확인해 월드컵 티켓팅 계정을 차단했다”며 “가해자의 사과문도 확인한 상태”라고 전했다. 그러면서 “FIFA는 모든 형태의 인종차별과 혐오, 차별 행위를 강력히 규탄한다”고 강조했다.

한편 한국과 멕시코는 오는 18일(한국시간 19일 오전 10시) 열리는 ‘2026 북중미 월드컵’에서 A조 조별리그 2차전을 치를 예정이다.