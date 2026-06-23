중기부·금융위 펀드간 투자 연계 구축 논의 모태펀드 투자 기업 중 유망기업 선별 국민성장펀드 운용사와 공유

[헤럴드경제=부애리 기자] 모태펀드가 혁신 기업의 초기 투자와 성장을 지원하면 국민성장펀드가 후속 투자를 하는 ‘이어달리기’ 체계가 구축된다.

중소벤처기업부와 금융위원회는 23일 서울 마포구 SVC 서울에서 ‘모태펀드-국민성장펀드 이어달리기 공동행사’를 개최했다. 양 부처와 정책금융기관, 관계기관, 민간 투자자들이 함께 유망기업을 공유하고 투자수요를 연결하는 자리다.

모태펀드는 정부가 출자해 민간 벤처캐피털(VC)의 투자 재원을 확대하는 대표 정책 펀드로 창업·벤처기업의 초기 성장 자금을 공급하는 역할을 맡고 있다. 국민성장펀드는 연기금과 금융회사, 정책금융기관 등의 자금을 활용해 성장 단계 기업에 대규모 후속 투자를 지원하기 위해 조성됐다.

금융위는 지난달 범부처를 대상으로 성장기업발굴협의체 킥오프회의를 개최했다. 성장 자금의 원활한 연계를 위해 중기부와 협력해 그간 투자·육성한 유망기업을 공유받기로 했다.

이번 간담회에서는 기업투자 전문성과 선구안을 가진 민간 VC들이 모태펀드 투자 기업 중 성장성과 대규모 후속 투자 필요성이 있는 유망기업을 선별하고, 이를 국민성장펀드에 연결하는 장이 마련됐다.

이억원 금융위원장은 “정부도 이번 간담회를 계기로 대규모 자본 공급의 연속성을 확보하는 한편, 혁신기업의 성장을 가로막는 현장의 규제와 걸림돌을 걷어내는 데 앞장 서겠다”라고 말했다.

노용석 중기부 제1차관은 “단순히 기업의 소개와 공유를 넘어, 그간 모태펀드가 발굴한 혁신 벤처·스타트업들이 국민성장펀드의 후속 투자를 통해 글로벌 빅테크 기업으로 도약하는 실질적인 연결의 발판이 되길 바란다”라고 강조했다.