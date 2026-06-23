브라질 협력사 ‘시발레’ 틸라피아 추가 수입 육류 이어 수산물로 글로벌 공급망 확대 OEM·ODM 기반 외식·유통사 맞춤형 컨설팅도 진행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 글로벌 식품 기업 하이랜드푸드그룹이 수산물 제품군을 새 성장축으로 추가한다. 기존 수입 육류 중심 포트폴리오에 브라질산 틸라피아를 더해 외식업체와 프랜차이즈, 유통사를 대상으로 한 원료 공급과 제조·가공 사업을 확대한다는 전략이다.

하이랜드푸드그룹은 23일부터 25일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘2026 한국수입엑스포’에 참가해 수산물 제품군을 처음 공개한다고 밝혔다.

한국중견기업연합회 회원사인 하이랜드푸드그룹은 브라질 협력 업체 ‘시발레(C.Vale)’로부터 기존 닭고기에 더해 최우수 등급 틸라피아를 추가로 수입·공급할 예정이다. 틸라피아는 단백질 함유율이 높아 해외에서 육류 대용으로 널리 소비되는 아열대성 민물고기다. 국내에서는 ‘민물돔’으로 알려져 있다.

하이랜드푸드그룹은 올해로 3년 연속 ‘한국수입엑스포’에 참가했다. 이번 전시회에서는 호주 소고기 브랜드 ‘킬코이(Kilcoy)’, 캐나다 돼지고기 브랜드 ‘하이라이프(HyLife)’, 캐나다·미국산 소고기 브랜드 ‘JBS 블루 리본 비프(JBS Blue Ribbon Beef)’, 브라질 닭고기 브랜드 ‘시발레’ 등 기존 수입 육류 제품군도 함께 소개했다.

하이랜드푸드그룹은 지난해 자체 수출 브랜드 ‘K-Born’을 론칭하고 같은 해 7월 ‘K-Born’ 치킨의 유럽 수출에 성공했다. 수입 원료육 유통을 넘어 제조·가공, 수출, 물류를 아우르는 종합 식품 기업으로 사업 영역을 넓히는 흐름이다.

윤영미 하이랜드푸드그룹 회장은 “20개 나라, 130개 파트너로 구성된 글로벌 공급망과 제조·가공 역량은 고객과 협력사, 임직원이 함께 이뤄낸 27년의 성취”라며 “‘하이랜드이노베이션 부산 센터’와 ‘이천 메트로센터’를 중심으로 미래 성장 거점을 구축하고 글로벌 종합 식품 기업으로 도약하겠다”고 말했다.