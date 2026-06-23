홈플러스, 4·5월 월급 전액 지급 완료

[헤럴드경제=정대한 기자] NS쇼핑이 홈플러스 익스프레스의 인수 대금을 완납하면서 홈플러스가 전 직원에게 4·5월 월급 전액을 지급한 것으로 파악됐다.

23일 업계에 따르면 홈플러스는 이날 오전 전 직원을 대상으로 그동안 지급되지 않았던 4월 월급 일부와 5월 월급 전액을 지급한 것으로 확인됐다. 앞서 홈플러스는 지난 4월 월급의 25%만 지급했고, 5월 임금 전액을 주지 못했다.

월급은 전날 입금된 홈플러스 익스프레스 사업부문 매각 대금을 활용해 지급된 것으로 보인다. 앞서 NS쇼핑은 전날 홈플러스 익스프레스 사업부문에 대한 인수대금 1206억원을 최종 완납하고 영업양수도 거래를 종결했다고 밝혔다. 홈플러스 관계자는 “전 직원이 월급을 받은 것이 맞다”면서도 “4월 월급 일부와 5월 월급이 해당 대금으로 지급됐는지에 대한 여부는 알 수 없다”고 전했다.

한편, 홈플러스의 회생 가능성을 뒷받침할 자금 조달 방안을 두고선 최대주주인 MBK파트너스와 주요 채권자인 메리츠금융그룹 간의 공방이 이어지고 있다. MBK파트너스는 최대 채권자인 메리츠에 2000억원의 자금 지원을 요청하고 있다. 메리츠 측은 1000억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 지원 가능성을 언급하면서도 경영 책임 등의 문제를 제기하며 대주주의 책임 있는 자금 투입이 우선돼야 한다고 주장하고 있다. 홈플러스 회생계획 인가 시한은 오는 7월 3일이다.