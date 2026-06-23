자동차 등록 대수 증가세 둔화 전망에 “하반기 실적 악화 흐름 지속될 수도”

[헤럴드경제=박성준 기자] 올해 1~5월 국내 주요 손해보험사의 자동차보험 손해율이 84.7%로 나타나면서 높은 손해율 흐름이 지속되고 있다.

23일 보험업계에 따르면 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 대형 4개사의 올해 1~5월 자동차보험 누적 손해율(4개사 단순 평균)은 84.7%로, 지난해 같은 기간(82.8%) 대비 1.9%포인트 상승했다.

4개 손보사는 자동차보험 시장 점유율의 85% 이상을 차지하고 있다. 5월 손해율로만 보면 80.8%로, 지난해 같은 달(81.1%)보다는 0.3%포인트 낮아졌다.

보험업계에서는 자동차보험 손익분기점에 해당하는 손해율을 80% 선으로 보고 있다. 손해율이 80%를 넘어서면 사실상 적자를 보고 있다고 평가된다.

보험업계는 지난 2월부터 개인용 자동차보험료를 1.3~1.4%씩 인상했다. 이는 2021년 이후 5년 만의 인상으로 그동안 4년 연속 이어졌던 보험료 인하·동결 기조가 전환됐다. 하지만 이런 보험료 인상에도 불구하고 인상 폭이 제한된 점, 과거 4년 연속 보험료 인하가 지속된 영향으로 손해율 악화 흐름이 계속되고 있다.

손보업계는 향후 자동차 등록 대수 증가세 둔화로 인해 실적이 악화할 것으로 내다보고 있다.

손보업계 관계자는 “6월 이후 집중호우와 장마로 인한 침수, 낙하물, 빗길사고 증가가 예상되는 만큼 손해율 전망은 부정적일 것”이라고 내다봤다.