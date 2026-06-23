[헤럴드경제=민성기 기자] ‘환승연애2’ 출신 인플루언서 이나연이 ADHD 치료를 위해 약물을 복용 중인 근황을 공개했다.

22일 이나연의 유튜브 채널에는 ‘하루 중 얼마나 나를 위해 사나요?’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이나연은 ADHD약을 복용했다.

이나연은 “요즘 계속 힘들다고 말씀드리지 않았느냐. 원래 성향 자체가 더 발전하고 싶고 정돈된 삶을 살고 싶은데 몸이 따라주지 않는다는 느낌이 들었다”고 했다.

또 “그로 인한 스트레스가 굉장히 컸다”고 했다.

이어 “실제로 책임져야 할 일도 많다 보니 감당하기 벅차 약을 먹기 시작했다. 다만 아직은 약이 나와 잘 맞지 않는 것 같다. 처음 복용했을 때는 심장이 너무 뛰었고, 지금은 너무 졸리다”고 했다.

그러면서 “약을 먹으면 확실히 차분해지긴 한다. 어쨌든 좋아지기 위해 노력하고 있다”고 덧붙였다.

최근 이나연은 자신이 ADHD를 앓고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 “원래 집중력도 좋고 기억력도 좋은 편이었다. 그런데 사람이 한 번 무너지기 시작하면 신경을 쓰지 못하게 되고 주변 환경이나 일도 정돈이 안 되니까 너무 힘들더라”고 설명했다.

이나연은 2022년 티빙 오리지널 ‘환승연애2’로 얼굴을 알렸다.