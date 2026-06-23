[헤럴드경제=민성기 기자] 국가대표 축구선수 출신 방송인 안정환(50)이 멕시코전 이후 불거진 ‘손흥민 조기 교체 논란’에 대해 작심 발언을 했다.

축구 예능 프로그램 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’는 22일 플랫폼 틱톡을 통해 “할 말은 한다. 안카콜라”라는 제목의 영상을 게시했다.

영상 속에서 안정환은 국가대표 시절 동료였던 김남일과 함께 한국의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 분석했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 지난 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코전에서 0-1로 패했다. 패배 직후 가장 큰 논란이 된 장면은 손흥민 교체였다. 선발 출전한 손흥민은 후반 12분 오현규와 교체돼 벤치로 물러났다.

경기 종료 후 팬들과 일부 전문가들 사이에서는 손흥민 교체 시점을 두고 지적이 이어졌다. 한국이 0-1로 끌려가던 상황에서, 한 방을 만들 수 있는 손흥민을 너무 이르게 뺐다는 반응이었다.

일각에서는 “손흥민을 측면 공격수로 돌려 활용할 수도 있었다”, “골 결정력이 있는 선수를 후반 초반에 뺀 선택은 아쉬웠다”는 의견도 나왔다.

이 같은 비판이 나오는 것에 대해 안정환은 “무턱대고 그렇게 얘기하면 안 된다”며 “제일 하지 말아야 하는 것”이라고 밝혔다. 이어 “일반 축구 팬은 그렇게 말할 수 있지만, 되지도 않은 것들이 이상하게 떠들더라”고 지적했다.

안정환은 “난 우리 대표팀 편이지 홍명보 감독 편이 아니다”라며 “근데 보면 되지도 않은 그런 걸로 어그로(관심을 끌기 위한 자극적 언행) 끌려고 하는 게 정말 꼴 보기 싫다”고 말했다. 그러면서 “너무 보기 안 좋고 (그런 말 듣는) 선수들도 상처받는다”고 덧붙였다.

홍 감독도 앞서 손흥민 교체 배경을 직접 설명했다. 그는 KBS 스포츠 유튜브 채널 ‘올스’를 통해 “일단 득점해야 했고, 좀 더 프레시한 선수가 나가는 게 좋을 것 같다는 생각이 들었다”고 밝혔다. 또 “최소한 득점을 해서 동점 상태까지 만들어 놓고 싶은 생각에 이른 시간 선수 교체를 했다”고 전했다.

체코를 2대 1로 제압하며 북중미 월드컵 첫 승을 따냈던 한국은 개최국 멕시코와의 2차전에서 0대 1로 패하며 조별리그 1승 1패를 기록 중이다.

우리 대표팀은 오는 25일 오전 10시 남아공과 3차전을 치른다.

상황만 놓고 보면 한국은 여전히 유리하다. 남아공전에서 비기기만 해도 조 2위 가능성이 크고, 지더라도 조 3위 32강 진출을 바라볼 수 있다.

남아공은 FIFA 실시간 랭킹 61위로 A조에서 가장 낮다. 한국보다 38계단 아래다.

홍 감독은 “마지막 경기고 이겨야만 다음 라운드에 올라갈 수 있으니까 최선을 다해야 한다”며 남아공전 총력전을 예고했다.