인천발 美 주요 5개 공항 입국·환승절차 간소화 IRBS로 세관 검사 대체 美행 승객 편의 대폭 개선 전망

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 델타항공과 ‘위탁수하물 원격 검색(IRBS·International Remote Baggage Screening)’을 서울(인천)발 시애틀 및 로스앤젤레스 노선으로 확대 시행한다고 23일 밝혔다.

IRBS는 출발 공항에서 미국행 수하물 엑스레이 이미지를 미 관세국경보호청(CBP)에 원격으로 전송하고, CBP에서 이 이미지를 사전 분석하는 시스템이다. 승객이 항공기로 이동하는 동안 미국 현지에서 미리 짐 검사를 실시해 착륙 후 입국 절차를 간소화하는 것이다.

이에 따라 IRBS 실시 항공편을 이용하는 승객은 미국 공항 도착 시 수하물 임의 개봉 검색과 세관 검사를 면제받고 보다 빠르게 입국할 수 있다. IRBS 실시 항공편을 통해 미국에서 환승하는 경우에는 미국 내 최초 기착지 공항에서의 수하물 재위탁 절차가 생략된다.

해당 승객의 수하물이 최종 목적지 공항까지 자동으로 연결되는 이른바 ‘수하물 자동 연결(SBT)’ 서비스다. 환승 시간을 최대 20분까지 절감할 수 있어 보다 여유로운 이동이 가능하다.

특히 시애틀(SEA)에서 환승하는 여행객들은 체감할 수 있는 편의가 크게 개선될 것으로 예상된다. 이곳에서 환승하는 경우 공항 도착→수하물 수취→입국 심사→환승 항공편 수하물 재위탁 과정을 거쳐야 하는 만큼 긴 시간이 소요된다. 반면, 수하물이 최종 목적지까지 자동 연결되는 IRBS 실시 항공편을 이용할 경우 환승객들은 공항에서 바로 입국 심사를 받고 환승 항공편에 탑승할 수 있다.

이번 IRBS 확대 시행으로 대한항공과 델타항공은 애틀랜타, 디트로이트, 미니애폴리스에 이어 시애틀과 로스앤젤레스까지 미국 주요 5개 거점 공항에서 끊김 없는 여정을 고객들에게 지원할 수 있게 됐다.

인천국제공항에서 출발하는 승객은 물론 인천국제공항을 경유하는 타 국가·지역 출발 승객도 같은 혜택을 받는다. 경유 승객의 경우 최초 출발 공항에서 수하물을 부친 뒤 최종 도착 공항에서 수하물을 찾으면 된다.

고광호 대한항공 여객사업본부장은 “대한항공은 델타항공과의 조인트벤처 협력을 기반으로 한국과 미국 간 연결성을 확대하고 있다”며 “인천국제공항 허브를 중심으로 고객에게 더욱 편리하고 일관된 프리미엄 여행 경험을 제공하기 위해 지속 노력할 것”이라고 말했다.

제프 무마우 델타항공 아시아태평양 총괄 부사장은 “수하물 자동 연결(SBT) 서비스는 미국행 고객들의 환승 경험을 대폭 간소화해준다”며 “시애틀과 로스앤젤레스로 서비스를 확대함으로써 고객들이 보다 효율적으로 이동하고 환승 대기 시간도 더 여유롭게 활용할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

대한항공과 델타항공은 한·미 정부가 협력하는 IRBS 프로젝트에 참여, 지난 2025년 8월 서울(인천)~애틀랜타 노선에서 해당 서비스를 시작했다. IRBS 도입 이후 실제 승객 편의가 높아진 것으로 조사됐다.

미국 공항 도착 후 세관 직원과의 접촉 절차를 65% 이상 줄였으며, 기존 수하물 재위탁 절차로 연결편 탑승이 어려웠던 지연 도착 승객들도 상당수 연결편 탑승에 성공한 것으로 나타났다.

대한항공 관계자는 “이번 IRBS 적용 노선 확대는 대한항공과 델타항공의 항공 네트워크 강화, 고객 서비스 향상 및 프리미엄 서비스 제공, 운영 혁신 전략의 일환으로 추진됐다”며 “양사는 향후 다른 해외 공항으로 서비스를 확대 적용하는 방안을 검토할 것”이라고 말했다.

한편, 대한항공은 앞서 지난 4월 모바일 애플리케이션(앱) 메뉴 ‘공항 미리보기’ 서비스 제공 범위를 기존 인천국제공항에서 대한항공이 취항하는 국내 공항 전체로 확대하는 등 고객 편의 제고를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

이 같은 노력에 힘입어 대한항공은 최근 국토교통부가 발표한 ‘2025년 항공교통서비스 평가’ 중 ‘운항 신뢰성’ 부문에서 가장 높은 A+ 평가를 받았다. 이용자 만족도에서도 6.07점으로 가장 높은 성적을 기록했다.