조수미 40주년을 맞아 ‘Continuum’ 앨범 발표

[헤럴드경제=신동윤 기자] 아트큐브 2R2는 오는 7월 2일부터 성악가 조수미의 40주년 특별전 ‘美 조수미 40년, 사계(四季)의 노래’를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 전시는 조수미가 걸어온 40년의 예술 인생을 사계절의 순환 속에 담아내며, 한 예술가의 성장과 성취를 넘어 모든 인간이 지나가는 시간과 기억, 성찰의 여정을 시각적으로 풀어낸다는 게 아트큐브 2R2의 설명이다.

전시는 ‘봄, 여름, 가을, 겨울’의 네 개의 장으로 구성되며, 각 층마다 다른 컨셉으로 진행된다. 봄은 시작과 가능성, 여름은 열정과 성장, 가을은 성숙과 수확, 겨울은 침묵과 본질을 상징하며, 이를 인생의 사계절 구조로 풀어내어 보여준다.

특히 이번 전시는 조수미 개인의 삶을 넘어 동시대를 대표하는 한국 현대미술 작가들의 작품을 함께 소개한다는 점에서 의미를 더한다.

윤형근, 이우환, 김환기 등 한국 현대미술이 축적해 온 다양한 미학적 가치들은 조수미의 예술 세계와 만나 하나의 시대정신으로 연결된다. 이를 통해 관람객은 한 명의 성악가를 넘어, 한국 예술이 걸어온 40년의 흐름을 함께 조망하게 된다.

이번 전시는 소프라노 조수미의 소속사인 SMI엔터테인먼트와 협업을 통해 기획됐다. 이번 전시에서는 아트토큰이 직접 제작한 미디어 영상 콘텐츠를 상영해 소프라노 조수미의 40주년을 더욱 깊이 있게 이해할 수 있는 풍성한 콘텐츠를 제공한다. 평소 접하기 어려웠던 소프라노 조수미의 실제 무대 드레스와 사진, 국가적 업적을 기리는 훈장 등 소중한 아카이브 자료도 함께 전시되어 생생한 감동을 더한다.

프리오프닝 이후에는 전시에 함께하는 작가들의 작품세계를 보다 깊이 있게 만나는 아티스트 토크 프로그램이 격주로 진행될 예정이다. 작가의 언어와 작품의 배경을 가까이에서 나누는 이 프로그램은 전시가 이어가는 예술적 대화의 장으로, 음악과 미술이 서로의 경계를 확장하는 특별한 시간이 될 전망이다.

아울러 오는 8월에는 조수미 성악가와 함께하는 스페셜 세션이 예정되어 있다. 음악과 미술, 그리고 한 예술가의 시간을 더욱 깊이 있게 나누는 특별한 만남의 자리가 될 것으로 기대된다.

홍지숙 아트큐브 2R2 대표는 “대한민국 문화예술의 중심인 조수미 성악가의 40주년이라는 역사적인 이정표를 아트큐브 2R2에서 함께 기념할 수 있게 되어 매우 뜻깊고 영광스럽다”며 “이번 전시는 단순히 과거의 기록을 보여주는 회고전을 넘어, 시각예술과 음악, 그리고 디지털 기술이 융합되어 우리 문화 콘텐츠가 나아갈 새로운 방향과 가능성을 증명하는 자리가 될 것”이라고 말했다.