[헤럴드경제=정대한 기자] 쿠팡이 지난해 8000개 이상의 추가 일자리를 만들며 고용인원 10만명을 넘겼다.

기업분석전문 한국CXO연구소가 22일 발표한 ‘102개 그룹 대상 2024년∼2025년 고용 변동 분석’에 따르면 지난해 말 기준 쿠팡의 전체 고용 규모는 10만8131명으로, 1년 전보다 8250명이 늘었다.

고용 규모가 10만명이 넘는 5개 기업 중 고용 인원이 증가한 것은 쿠팡이 유일했다. 고용 10만 명 클럽에 가입한 그룹은 삼성(28만3830명)에 이어 현대차(20만1540명), LG(14만4089명), 쿠팡(10만8131명), SK(10만 4602명) 등의 순이었다. 롯데(8만1533명), 한화(7만1711명), 신세계(6만7083명), CJ(6만2303명), KT(5만 5745명) 등이 뒤를 이었다.

쿠팡 고용규모 증가의 상당 부분은 물류센터 운영사인 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)에서 나왔다. CFS는 2024년 7만8159명에서 지난해 8만3676명으로 1년 새 일자리를 5517개 늘려 102개 그룹에 속하며 고용인원이 1만명이 넘는 계열사 중 가장 큰 증가 폭을 기록했다.

쿠팡은 지난 2024년부터 올해까지 3조원을 들여 지방에 9개 이상의 물류센터를 건립하고 있다. 쿠팡 물류센터는 충북 진천(2024년 11월·400명), 전남 장성(2025년 1월·450명), 경남 김해(2025년 2월·1천450명) 등 비수도권 지역에 집중됐다.

쿠팡 로켓배송·새벽배송 수요가 수도권을 넘어 전국에서 발생하면서 각 지역의 물류센터 인력과 배송 기사 등의 고용도 늘어난 것으로 풀이된다. 쿠팡이 간접고용하는 위탁 배송 기사(퀵플렉서) 인력 규모는 약 2만명으로 추산된다.