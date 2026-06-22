서울시청
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[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시는 22일 인사위원회를 열어 7월 1일자 3급(국장) 승진 예정자에 강경훈 기획담당관, 조혜정 경제정책과장, 최선혜 재무과장 등 6명을 확정했다.

또 강성필 공공개발담당관, 김성기 도시공간전략과장, 김동구 주거정비과장을 3급 승진 예정자로 발표했다.

강경훈 기획담당관은 7급 공채, 조혜정 경제정책과장은 행정고시, 최선혜 재무과장은 7급 특채 출신이다.


seouldream01@heraldcorp.com