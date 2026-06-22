‘딜 메이커’ 김태환 대표 합류…M&A 드라이브 대형 IP 흥행 이끈 이시우 대표, 사업 전반 총괄

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오게임즈가 김태환·이시우 공동 대표 체제로 전환했다. 이번 대표 선임을 계기로 재무 안정화를 도모하고, 본격적인 외연 확장에 나선단 방침이다.

22일 카카오게임즈는 임시 주주총회와 이사회를 열고 김 대표와 이 대표를 공동 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

카카오게임즈에 따르면 김 대표는 국내외 게임 업계의 인수합병(M&A)과 전략적 투자를 이끈 ‘딜 메이커’로 평가 받는다. 넥슨코리아 전략기획실장·기획조정이사·부사장, 넥슨재팬 최고사업개발책임자(CBDO), 넥슨아메리카 부사장, 라인게임즈 최고전략책임자(CSO·부사장)를 역임했다. 특히 넥슨 재직 시절 다수의 M&A를 주도했으며, 인수 이후의 조직·사업 통합(PMI)까지 주도했다.

이 같은 경력을 인정받아 김 대표는 카카오게임즈에서 회사의 중장기 비즈니스 전략 수립과 글로벌 사업 확장, M&A 및 전략적 투자 전반을 총괄할 계획이다.

이 대표는 지난 2015년 카카오게임즈 창립 초기 모바일 사업본부장으로 합류해 최고사업책임자(CBO·부사장) 등을 역임하며 모바일·PC 게임 사업을 총괄해 왔다. 특히 ‘오딘: 발할라 라이징’ 등 대형 지식재산권(IP) 및 다수 인기 서브컬처 장르 게임을 퍼블리싱한 경험이 있다.

이 대표는 그간의 사업 역량을 바탕으로 게임 라이브 서비스 운영과 신작 퍼블리싱, IP 포트폴리오 관리 등 게임 사업 전반을 총괄할 예정이다.

카카오게임즈는 이번 대표 선임을 기점으로 비핵심 사업을 정리하고, 재무 구조 개선을 마무리한단 방침이다. 더불어 전략적 투자 유치로 확보한 재무건전성을 기반으로 성장 전략을 도모한다. 또 국내외 유망 개발사에 대한 지분 투자와 인수합병을 적극 추진해 IP 포트폴리오와 개발 역량을 확대할 계획이다.

김 대표는 “치열한 글로벌 시장에서의 경쟁을 위해서는 공격적인 투자와 혁신은 필수적인 것”이라며 “확보한 자본력을 기반으로 카카오게임즈가 글로벌 무대에서 속도감 있게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

이 대표는 “검증된 라이브 서비스 역량과 신작 라인업을 바탕으로 카카오게임즈만의 차별화된 IP를 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

두 대표는 “성장 전략을 공격적으로 추진하면서, 그 성과가 기업가치로 이어지도록 하는 것이 궁극적인 목표”라며 “투명한 시장 소통을 통해 주주들과 이용자들의 기대에 부응하는 회사를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.