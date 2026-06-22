원도연 駐우즈벡 대한민국 대사

원도연(사진) 주우즈베키스탄 대한민국 대사는 16일(현지시간) 우즈베키스탄 타슈켄트에서 개최된 ‘한-우즈벡 경제협력포럼 2026’에서 양국 경제 협력의 잠재력에 대해 “우즈벡은 무한한 가능성이 열려 있는 블루오션”이라고 평가했다.

원 대사는 “지난해 한국의 대(對) 우즈벡 외국인 직접투자 규모가 전년에 비해 3배가량 급증했고, 올해 4월까지 양국의 교역 규모 역시 20% 넘게 증가했다”며 “우리는 지금 양국 협력 역사상 전례없는 획기적인 기회의 문이 열리는 순간을 맞이하고 있다”고 밝혔다.

이어 “이러한 성과는 우즈벡이 지난해 경제성장률 7.7%를 기록하고 국가신용등급도 안정적으로 평가받는 등 매력적인 투자환경을 조성하고 있기 때문”이라며 “양국이 맺은 특별 전략적 동반자 관계와 정상회담, 경제부총리 면담 등 활발한 고위급 교류도 이런 성장의 기반이 됐다고 생각한다”고 설명했다. 원 대사는 또 “우리 대사관 역시 K-브랜드 하에서 전방위적인 시스템 구축을 위해 노력하고 있다”며 “이러한 뒷받침 속에서 한국 유수의 기업들이 우즈벡 진출에 박차를 가하고 있다”고 강조했다. 타슈켄트=강승연 기자