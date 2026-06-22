MF 케빈 피나, 전반 44분 프리킥 성공 우루과이 아라우호·카노비오에 골 헌납

[헤럴드경제=서상혁 기자] 사상 첫 월드컵 본선 무대에 진출하며 돌풍을 일으키고 있는 카보베르데가 남미의 강호 우루과이를 상대로 월드컵 첫 골을 터뜨렸다.

카보베르데와 우루과이는 22일 오전 7시(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 2차전을 치르고 있다.

이날 경기에서 전반 21분 카보베르데 수비수 시드니 카브랄이 먼 거리에서 얻어낸 프리킥을 미드필더 케빈 피나가 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 카보베르데의 월드컵 첫 골이었다.

다만 리드는 오래가지 않았다. 전반 44분 우루과이 미드필더 막시 아라우호가 헤딩 골을 성공시키며 경기의 균형을 맞췄다. 아라우호의 이번 월드컵 두번째 골이었다.

전반 추가 시간 6분에는 우루과이의 쐐기골이 터졌다. 막시 아라우호의 헤더 패스를 받은 공격수 아구스틴 카노비오가 오른발 슛으로 득점에 성공했다. 지난 스페인전에서 선방쇼를 펼친 보지냐가 2골을 허용하면서 전반전은 우루과이 대표팀의 2-1 리드로 종료됐다.

이날 우루과이는 4-2-3-1 포메이션으로 경기에 나섰다. 페르난도 무슬레라, 기예르모 바렐라, 세바스티안 카세레스, 마티아스 올리베라, 후안 마누엘 사나브리아, 로드리고 벤탄쿠르, 마누엘 우가르테, 아구스틴 카노비오, 페데리코 발베르데, 막시 아라우호, 페데리코 비냐스가 선발 명단에 이름을 올렸다.

반면 카보베르데는 4-1-4-1 포메이션으로 우루과에 맞섰다. 보지냐, 스티븐 모레이라, 피코 로페스, 디네이 보르제스, 시드니 카브랄, 케빈 피나, 라이언 멘데스, 텔모 아르칸주, 자미로 몬테이로, 개리 호드리게스, 질송 벤시몰이 먼저 출격했다.

카보베르데는 지난 1차전에서 우승 후보이자 초신성 라민 야말을 보유한 ‘무적함대’ 스페인과 무승부를 거두며 승점 1점을 따냈다. 이번 북중미 월드컵 들어 최대 이변으로 평가됐다.