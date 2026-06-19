캅 “내가 이기면 타이틀샷 달라” 첫 대결선 호리구치 삼각초크 승

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘스타보이’ 마넬 캅(32·포르투갈/앙골라)이 9년 만에 ‘가라테 키드’ 호리구치 쿄지(35·일본)에게 복수를 노린다.

UFC 플라이급 랭킹 2위 마넬 캅은 오는 21일(이하 한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열리는 ‘UFC 파이트 나이트: 캅 vs 호리구치’ 메인 이벤트에서 5위 호리구치 쿄지와 맞붙는다.

타이틀 도전 관문에서 9년 만에 다시 만났다. 마넬 캅(22승 7패)은 3연속 KO승으로 상승세를 달리고 있다. 호리구치 쿄지는 지난해 11월 UFC에 복귀한 뒤 2연승을 기록하고 있다. UFC 밖 경기까지 포함하면 8경기 연속 무패(7승 1무효)다. 승자는 타이틀 도전권에 가까워진다.

캅은 “플라이급 누구도 나보다 더 나은 실적을 보이지 못했다”며 이번 경기 승리 시 “내가 타이틀 도전자가 돼야 한다”고 주장했다.

호리구치 또한 이번 경기가 타이틀 도전자 결정전이라고 생각한다. 그는 “결정권은 UFC에 달려 있다”면서 “피니시로 좋은 승리를 거둘 필요가 있다”고 말했다. 그가 올해 타이틀 도전권을 얻을 경우 2015년에 이어 11년 만에 다시 UFC 정상에 도전하게 된다.

캅은 23살이던 2015년 일본 단체 라이진 밴텀급 그랑프리 준결승에서 호리구치에게 암트라이앵글 초크에 걸려 서브미션으로 패했다.

복서 출신 캅은 강력한 파괴력을 자랑한다. 통산 22승 중 14번이 (T)KO고, UFC 플라이급 최다 (T)KO 승(5)을 기록하고 있다. 가라테카 호리구치는 웰라운드 파이터로 성장했다. 활발한 스텝을 활용한 타격이 주무기지만 그래플링도 적재적소에 섞는다. 최근 7승 중 3승이 서브미션승일 정도로 그래플링 실력이 올라왔다.

해외 도박사들은 현재 약 58대 42로 캅의 근소 우세를 전망하고 있다.

이번 대회 코메인 이벤트에선 UFC 라이트헤비급(93kg) 터줏대감 이온 쿠텔라바(32·몰도바)와 무패 신예 나바호 스털링(28·뉴질랜드)이 격돌한다. 쿠텔라바(20승 1무 11패 1무효)는 10년간 UFC에서 활약하며 20전을 치른 베테랑이다. 반면 스털링(9승)은 2024년 UFC에 입성해 4연승을 달리고 있는 기대주다.