“실점 장면 아쉽지만 최선 다했다” 아기레 감독 “끈기 있게 버텨 승리”

[헤럴드경제=조용직 기자] 19일(이하 한국시간) 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 아쉽게 패한 한국 대표팀 홍명보 감독이 실점 장면에서 나온 실수에 아쉬움을 표했지만, 선수들의 플레이에 대체로 만족감을 나타냈다.

홍 감독은 경기 후 기자회견에서 “결과가 아주 아쉽지만, 전체적으로 준비하는 데 있어서 우리 선수들이 잘했다”면서 “멕시코의 특징에 우리가 잘 대비했다. 멕시코 미드필더들의 움직임에 우리 선수들이 잘 대응했다”고 자평했다.

한국은 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 이 경기에서 개최국이자 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 13위의 강호 멕시코와 대등한 승부를 펼쳐 보였다. 몇 차례 득점 기회를 만들기도 했으나 후반 5분 수비 실수에서 비롯된 실점을 만회하지 못하고 패하고 말았다.

공중볼을 잡아낸 골키퍼 김승규(도쿄)가 착지하며 밑에 있던 수비수 이기혁(강원)과 부딪쳐 공을 놓쳤고, 이를 루이스 로모가 오른발 슈팅으로 연결해 한국의 빈 골대를 갈랐다.

홍 감독은 이 실점 장면에 대해 “그 상황에서 콜이 어떻게 됐는지는 정확히 잘 모르겠다”면서 “서로 미는 장면이 있었으니까, 그런 장면에서 실수가 나온 것 같다”고 말했다.

전반 초반 밀렸던 것에 대해서는 “상대가 초반부터 아주 강하게 압박할 거라고 예상했다. 볼을 잃더라도 어디에서 잃느냐가 중요하다고 생각했다. 상대에게 중요한 위치에서 볼을 잃어 짧은 역습을 당하면 위험하다고 판단했다”며 “최소한 전반 20분까지는 실점하면 안 된다고 얘기했는데 선수들이 잘 지켜줬다”고 설명했다.

이어 “이후로는 리듬이 우리 쪽으로 넘어왔다. 플레이 자체도 우리가 주도하면서 경기했다”고 돌아봤다.

2승을 거둔 멕시코가 조 1위를 확정했다. 한국은 현재 순위인 2위(승점 3)를 지키는 게 최선이다. 마지막 3차전 상대 남아프리카공화국은 이날 체코와 1-1로 비겼다.

조 최하위인 남아공은 거듭된 ‘카드 악재’에 고생하고 있다. 멕시코와 1차전에서 퇴장당한 미드필더 템바 즈와네와 이날 체코전에서 대회 두 번째 옐로카드를 받은 미드필더 테보호 모코에나가 3차전에 나서지 못한다.

홍 감독은 그러나 “상대 주축 선수가 못 나오지만 그게 중요한 게 아니다. 그런 부분이 오히려 상대의 정신적인 부분을 좋게 만들 수 있다”고 경계했다. 이어 “두 경기를 봤는데 (남아공의) 스피드가 좋다. 그런 부분을 저희가 잘 준비해야 할 것 같다”고 덧붙였다.

한국은 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 남아공을 상대로 조별리그 3차전을 치른다.

한편 한국을 꺾은 멕시코의 하비에르 아기레 감독 “과거 불안감을 이겨내지 못해 스스로 무너진 적이 있다”며 “이번 한국전에서는 훨씬 더 인내심을 가졌고, 끈기 있게 버텨냈다. 전술적으로 한국이 우리를 정말 힘들게 만들었다”고 승리 소감을 밝혔다.

아기레 감독은 3차전 상대인 체코에 대해 “체코는 훌륭한 공중볼 장악 능력을 갖추고 있으며, 상대가 체력을 엄청나게 소모하게 하는 팀”이라면서 “이제 전력 분석관들이 열심히 일할 시간이다. 아직 개선해야 할 점이 많기에 남은 사흘간 철저히 준비하겠다”고 말했다.