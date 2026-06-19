[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 전원주가 연하 남자 친구와 결별한 근황을 전했다.

18일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘같이 노후 보낼 양수리 600평 땅에 드디어 집 지으러 간 82세 절친 선우용여와 전원주’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 선우용여는 “언니는 잘생긴 남자 보면 있는 애교 없는 애교 다 떤다”고 말하자 전원주는 “그래서 루주를 바르는 거다”고 말해 폭소를 유발했다. 이어 전원주는 지난번 촬영 때 마음에 들어 했던 감독이 안 왔다는 선우용여의 말에 “왜 안왔냐”고 소리쳐 모두를 웃음 짓게 했다.

이후 경치가 좋은 한 카페에서 선우용여는 “언니, 남자랑 사귀어서 여기 데리고 와봐라”며 “남자 친구랑 헤어지지 않았냐”고 말했다. 이에 전원주는 “지금은 혼자가 편하다”고 답했다.

옆에서 듣던 제작진은 “아까는 남자가 필요하다고 하시지 않았냐”고 물었고 이에 전원주는 “필요할 때가 있긴 하다. 잠잘 때”라고 말해 폭소를 유발했다.

선우용여가 “왜 잠잘 때 필요하냐”고 묻자 전원주는 “잘 눌러주니까. 넌 애까지 낳았으면서 왜 몰라”라고 했다.

한편 전원주는 지난해 남자 친구가 있다고 밝힌 바 있다. 그는 “남자 친구가 나보다 5~6살 어린 80대인데 건강하다. 어린 남자를 만나니 확실히 활력소가 된다”고 했다.