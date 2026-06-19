[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 트와이스의 멤버 사나가 최근 불거진 ‘하의 실종’ 스타일에 대해 직접 입을 열었다.
18일 사나는 팬 소통 플랫폼을 통해 행사 당시 착장에 관한 이야기를 직접 꺼내며 아쉬운 마음을 드러냈다.
앞서 사나가 속한 트와이스는 서울 종로구에서 열린 한 브랜드 포토세션 행사에 참석했다. 이날 사나는 꽃무늬가 돋보이는 흰 원피스를 착용했다. 특히 몸에 밀착되는 실루엣과 과감한 디자인이 눈길을 끌며 온라인상에서 큰 화제를 모았다. 일부에서는 예상치 못한 옷매무새 문제를 두고 다양한 반응과 의견이 쏟아지기도 했다.
사나는 “피팅할 때는 앞부분이 벌어지지 않도록 입었으나 행사장에 들어갈 때 정신이 없어 거울을 보지 못했다”며 “의상이 벌어진 상태로 찍히고 있는 줄도 대기실에 들어와서야 알았다”고 밝혔다.
그러면서 “피팅 때처럼 완벽한 모습으로 서지 못해 속상했는데, 여러 이야기가 나오니 더 마음이 무겁다”고 복잡한 심경을 감추지 못했다.
이에 팬들과 누리꾼들은 “당사자가 가장 속상했을 사고다”, “본인 잘못이 아닌데 마음 쓰지 않았으면 좋겠다”며 사나를 향해 위로와 응원의 목소리를 보내고 있다.
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