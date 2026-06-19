고속터미널 초역세권, 새 스카이라인 용산정비창 전면1구역, 주택 706가구 성수1 재건축 통과, 한강벨트 공급탄력

서울 3·7·9호선 고속터미널역 초역세권에 위치한 서초구 반포동 ‘반포미도1차’ 아파트(재건축 조감도)가 최고 49층, 1743세대 주거단지로 재탄생한다. 조합설립 8개월 만의 통합심의 통과로, 인근 고속버스터미널 복합개발과 맞물려 반포 일대 새로운 스카이라인을 조성할 것으로 전망된다.

서울시는 지난 18일 제12차 정비사업 통합심의위원회를 열고 ▷반포미도1차 재건축 ▷정비창 전면 제1구역 도시정비형 재개발을 위한 건축·경관·교육·교통·재해·환경·공원 7개 분야 통합심의안을 ‘조건부 의결’ 했다고 19일 밝혔다.

1987년 준공된 반포미도1차는 8개동, 최고 15층, 1260세대로 구성돼 있다. 반포동 60-4 일대로 고속터미널역과 서울고속버스터미널 남측에 위치해 대중교통 접근성이 우수하다.

시는 단지 북측에 소공원, 기존 서리풀공원 산책로 진입부와 연계한 공공보행통로 2개소를 계획했다. 엘리베이터 설치 등 수직 동선을 보완해 보행 안정성도 높인다. 공공보행통로 변으로는 작은 도서관, 경로당, 주민휴게시설 등 개방형 주민공동시설이 조성된다.

용산구 내 대형 정비사업 프로젝트인 용산정비창 전면1구역도 재개발이 본격화된다. 대상지는 용산역(1호선·KTX·경의중앙선) 및 신용산역(4호선) 인근으로 용산국제업무지구 도시개발사업구역과 맞닿아 있다. 용산 광역중심의 핵심 축인 한강대로변에 접해 입지 경쟁력을 갖췄다. 심의 통과로 정비창 전면1구역엔 최고 24층 규모의 공동주택 706세대(임대 114세대 포함)와 오피스텔 624실이 들어설 예정이다. 1~2층 저층부에는 판매시설을, 용산역 교차로 부근에는 업무시설을 배치해 주거·업무 복합단지로 조성할 계획이다.

아울러 용산국제업무지구 도시개발사업에서 추진 중인 광역교통개선대책을 반영해 한강대로21길을 45~50m 폭원으로 넓힌다. 해당 도로 축에 맞춰 공공공지와 문화공원을 배치해 시민들을 위한 휴식·문화시설을 확보했다.

한편 이날 성동구 성수동1가 656-1267번지 일대 ‘성수1 주택재건축 정비사업’에 대한 건축·경관·교통·교육·재해 5개 분야 통합심의안도 조건부 의결됐다. 이번 통합심의 통과로 일대는 3개동, 최고 31층, 290세대(공공임대 37세대 포함) 아파트 단지로 거듭난다.

서정은 기자