증명 민원 발급, 국내 혼인신고 접수, 여권 교부 등...지난해 795건, 하루 평균 16건 연장 운영 시간에 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 직장인과 맞벌이 부부 등 정규 근무시간 구청 방문이 어려운 주민 편의를 위해 매주 수요일 오전 8시부터 저녁 8시까지 민원실을 연장 운영하고 있다고 19일 밝혔다.

이 시간 서대문구청 1층 민원실을 방문하면 ▷주민등록 등초본, 인감증명, 가족관계등록부 등의 증명 민원 발급 ▷국내 혼인신고 ▷여권 발급 신청 및 수령 등의 민원서비스를 이용할 수 있다. 단, 여권 발급 접수는 수요일 오후 6시∼저녁 8시에만 연장.

구는 일명 ‘수요일 ‘앤’ 야간 민원실‘이란 명칭으로 이를 운영하고 있으며 지난해 795건, 하루 평균 16건의 실적을 기록했다. 이용을 위해서는 예약 없이 해당 시간 내에 민원실을 방문하면 된다.

서대문구는 ‘수요일 민원실 연장 운영’과 같이 편리하고 신속한 민원행정 서비스 제공에 더욱 매진한다는 목표다.

민원실 운영에 대한 자세한 내용은 서대문구청 민원여권과로 문의하면 된다.