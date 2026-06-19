조국당, 진보당 반발 24일 전체회의서 결정될듯

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당이 전남광주통합특별시의회 교섭단체 구성 기준을 10명으로 확정, 진보당, 조국혁신당 등 야당이 반발하고 있다. 오는 24일 열릴 전체회의에서 기준이 최종 결정될 예정이다.

전남광주통합특별시의원 안건 협의체(이하 협의체)는 18일 전남도의회에서 회의를 열고 상임위 구성 등 주요 현안을 논의했다.

협의체는 이날 상임위 11개를 비롯해 특별위원회까지 14개를 두는 방안에 합의했다.

상임위원장을 먼저 선출하고 이후 위원을 뽑기로 했고 예결위는 전남광주특별시와 전남광주교육청 등 2개로 나눠 구성하기로 했다.

협의체는 또 운영위원회 위원을 13명 이내로 정하기로 했다.

7월 1일 열릴 임시회 본회의에서 일괄상정해 처리하기로 한 필수 조례는 500여건에서 200여건으로 대폭 줄이기로 했다.

협의체는 이날 회의에서 교섭단체 구성 기준을 안건으로 올리지 않아 24일 열릴 전체의원 총회에서 최종 확정될 것으로 보인다.

민주당이 정한대로 10명 기준이 확정되면, 비민주 정당이 연합해도 교섭단체를 구성할 수 없기 때문이다.