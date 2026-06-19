서귀포산업과학고 학생 대상 ‘RGO-690’ 실습 제주 어린이집 15곳도 참여…전통 모내기 체험 지난해 이앙기 기증 후 2년 연속 교육 이어가

[헤럴드경제=홍석희 기자] 글로벌 농기계 전문기업 ‘TYM’이 제주에서 어린이와 청소년을 대상으로 자율주행 이앙기 모내기 실습 행사를 열었다. 고령화와 인력 부족이 농업 현장의 구조적 과제로 꼽히는 가운데, 미래 농업 인재에게 스마트농업 기술을 직접 접하게 하려는 취지다.

‘TYM’은 지난 12일 제주 서귀포시 대정읍 신평리 일대 논에서 서귀포산업과학고 자영생명산업과 학생 및 관계자를 대상으로 자율주행 이앙기 ‘RGO-690’을 활용한 모내기 실습 행사를 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 ‘TYM’이 지난해 3월 서귀포산업과학고에 자율주행 이앙기를 기증한 이후 2년 연속으로 열린 교육 프로그램이다. 지난해 6월 첫 실습에 이어 올해도 학생들이 실제 논에서 자율주행 이앙기를 운용하며 첨단 농업 기술을 체험했다.

실습은 약 4000평 규모의 논에서 진행됐다. ‘TYM’ 전남 서비스팀은 학생들에게 ‘RGO-690’의 자율주행 기능과 작동 방법, 기본 정비 요령을 교육했다. 학생들은 자율주행 기능을 직접 확인한 뒤 모내기 작업을 수행했다.

제주 지역 어린이집 15곳이 참여하는 체험 행사도 함께 열렸다. 어린이들은 전통 방식의 모내기를 직접 체험한 뒤 ‘RGO-690’의 자율주행 기능을 관람했다. 농업의 과거와 미래 기술을 한자리에서 경험할 수 있도록 구성한 프로그램이다.

‘RGO-690’은 국내 최초로 농기계 자율주행시스템 종합검정 성능시험을 통과한 ‘국가 인증 1호’ 자율주행 이앙기다. 관성항법장치(INS), 경로 생성·추종 소프트웨어, 자율주행 콘트롤러 등 핵심 기술은 ‘TYM’의 스마트농업 전문 자회사인 ‘TYMICT’가 자체 개발했다.

정부도 스마트농업 확산을 위해 인력 양성과 기술 보급, 관련 기자재 산업 육성을 정책 과제로 두고 있다. 농림축산식품부는 ‘제1차 스마트농업 육성 기본계획’에 스마트농업 인력 양성, 기술 연구개발·보급, 기자재·서비스 산업 육성, 표준화 지원 등을 포함했다. 농기계 업체들의 교육·체험 프로그램이 단순 제품 홍보를 넘어 미래 수요 기반 확대와 연결되는 배경이다.

‘TYM’ 관계자는 “지난해에 이어 올해도 서귀포산업과학고 학생들과 함께 자율주행 이앙기 실습을 이어갈 수 있어 의미 있게 생각한다”며 “미래 농업인을 꿈꾸는 학생들이 현장에서 스마트농업 기술을 직접 경험해볼 수 있도록 지역 교육기관 및 농업 공동체와의 협력을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.