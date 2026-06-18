위험지역 1730곳 맞춤형 대피·통제 기준 마련 호우 피해 복구율 86.6%…폭염 대책비 32억7000만원 투입

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 본격적인 장마와 폭염에 대비해 여름철 자연재난 대응체제를 가동한다. 지역별 위험 특성을 반영한 주민 대피 기준을 마련하고 폭염 대책 예산을 조기에 투입해 인명피해 예방에 행정력을 집중한다.

경남도는 18일 도청 재난안전대책본부에서 박완수 도지사 주재로 ‘2026년 여름철 풍수해·폭염 대책 점검회의’를 열고 기관별 대응 태세를 점검했다. 회의에는 행정·경제부지사와 도 실·국·본부장, 18개 시·군 단체장, 경찰 등 유관기관 관계자가 참석했다.

박 지사는 “재난 대응의 최우선 원칙은 인명피해 예방”이라며 “위험이 예상되면 과하다 싶을 정도로 주민을 선제적으로 대피시켜야 한다”고 강조했다. 또 기상 상황실에만 머물지 말고 현장에서 위험 요소를 직접 확인하라고 주문했다.

경남도는 지난해 집중호우 인명피해를 교훈 삼아 주민 대피관리체계를 정비했다. ‘시간당 강우량 100㎜’와 같은 획일적인 기준에서 벗어나 하천과 급경사지, 도로 등 인명피해 우려 지역 1730곳의 지형과 시설 상태, 과거 피해 이력을 반영한 강우량별 대피·통제 기준을 마련했다.

긴급 상황에는 읍·면·동장이 즉시 주민대피 명령을 내릴 수 있도록 조례와 대응 매뉴얼도 개정했다.

지난해 호우 피해가 발생한 재해복구사업장 2602곳 가운데 86.6%는 복구를 마쳤으며, 나머지 348곳은 공사가 진행 중이다. 도는 장마 전 준공이 어려운 대형 사업장의 취약 구간과 주요 공정을 우선 정비하고, 담당 부서가 매주 공정 상황을 점검해 6월 말까지 추가 피해 예방 조치를 마칠 계획이다.

폭염 대응체계도 강화했다. 지난해 도내 평균기온은 25.9도로 역대 최고 수준을 기록했으며, 온열질환자 382명 가운데 3명이 숨졌다.

도는 올해 폭염 대책비 32억7000만원을 확보해 지난 4월 18개 시·군에 배분했다. 행정안전부 특별교부세는 23억7000만원으로 지난해 11억2000만원보다 두 배 이상 늘었고, 도 재난관리기금 9억원도 조기에 투입했다. 예산은 무더위쉼터 7411곳 운영과 폭염 저감시설 확충 등에 사용된다.

폭염 취약계층 관리체계는 기존 15개 유형에서 ‘3대 분야 10개 보호대상’으로 개편했다. 취약노인과 노숙인, 야외근로자 등을 대상으로 건강 확인과 현장 점검, 휴식시간 보장 등 맞춤형 대책을 추진한다.

기상특보가 발효되면 도와 시·군, 경찰·소방 간 실시간 소통망을 통해 상황을 공유하고 재난안전대책본부 비상대응체제를 가동한다. 재난문자와 마을방송, 사회관계망서비스를 활용해 위험지역 주민에게 대피·통제 정보도 신속히 전달할 방침이다.