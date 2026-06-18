그린카드 혜택 리조트 전역 확대 텀블러 지참 시 음료 할인 등 친환경 우대

[헤럴드경제=함영훈 기자] 석탄산업 전환지역 경제를 살리고 있는 강원특별자치도 정선의 강원랜드 하이원팰리스 호텔이 환경표지 인증을 받았다.

하이원리조트는 전 숙박시설의 친환경 인증 완성을 기념하고 지속가능한 녹색 경영의 의지를 다지기 위해 ‘환경표지인증 현판 수여식’을 개최했다고 18일 밝혔다.

환경부 산하기관 한국환경산업기술원이 주관하는 ‘환경표지 인증’은 온실가스 감축, 자원 절약 등 환경성이 우수한 시설과 제품에 부여하는 제도다.

강원랜드는 지난 2023년 12월 하이원 그랜드호텔을 시작으로 작년 3월 하이원 콘도, 지난 5월 팰리스호텔까지 차례로 인증을 받으며 리조트 전 영역에 걸친 친환경 인프라를 완성했다. 모든 인프라의 환경 인증을 받은 것은 하이원리조트가 업계 최초이다.

특히 이번에 환경표지 인증 현판을 걸게 된 하이원 팰리스호텔은 ▷자원순환성 향상 ▷에너지 절약 ▷지역 환경오염 감소 등에서 우수한 평가를 받았다.

강원랜드는 이번 인증 획득을 기점으로 ‘그린 리조트’ 행보를 더욱 가속화 할 방침이다. 6월 한 달간 이어지는 ‘녹색소비주간’에 맞춰 친환경 제품 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 하이원 숙박권을 증정하는 이벤트를 진행 중이며, ‘그린카드 에코머니 포인트 적립 및 할인 혜택’을 리조트 전 숙박시설로 확대 적용한다.

아울러 리조트 내 식음업장에서 개인 텀블러를 사용하는 고객에게는 일부 음료에 대한 반값 할인 이벤트를 전개해 투숙객들의 자발적인 ‘제로 웨이스트(Zero Waste)’ 실천을 독려한다.

이날 하이원 그랜드호텔에서 열린 이번 행사에는 남한규 강원랜드 대표이사 직무대행을 비롯한 강원랜드 임원진과 김용국 한국환경산업기술원 친환경 안전본부장 등 20여 명이 참석해, 국내 리조트 업계 최초로 전 숙박시설이 환경표지인증을 획득한 하이원리조트의 친환경 경영 성과를 축하했다.

남 직무대행은“이번 행사는 하이원 팰리스호텔의 환경표지 인증 획득을 기념하고, 리조트 전반의 친환경 성과를 공유하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 강원랜드는 기후 위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 ESG경영을 강화하며 공공기관으로서 녹색성장 정책 이행에 적극 앞장서겠다”고 말했다.