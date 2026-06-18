홈플러스 “메리츠, 상생 위한 결단 내려야” 메리츠 “MBK 가장 큰 책임…책임 다해야”

[헤럴드경제=김진 기자] 홈플러스와 메리츠금융그룹이 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 대출 문제를 놓고 정면 충돌했다. 홈플러스는 1000억원의 조건부 대출을 결정한 메리츠를 향해 “대출 거부로 인한 파산의 책임을 돌리기 위한 것”이라고 강하게 비판했다. 메리츠는 “최대주주인 MBK파트너스가 먼저 시장이 납득할 수 있는 수준의 자구 노력과 자금 지원 계획을 제시해야 한다”고 반박했다.

홈플러스는 18일 오후 배포한 입장문에서 “메리츠증권이 보내온 최종 제안은 실현 불가능한 조건을 담고 있어 사실상 대출 지원 의사가 없음을 확인시켜 줬다”고 말했다.

메리츠증권은 전날 이사회를 열고 홈플러스에 대한 1000억원의 DIP 대출 제공을 의결했다. 이번 대출은 홈플러스가 요구한 2000억원의 DIP 대출의 절반 수준이자, 홈플러스 대주주인 MBK가 보증을 선 액수만큼이다. 메리츠는 MBK뿐 아니라 김병주 MBK 회장 개인의 보증을 전제로 19일까지 에스크로 계좌에 1000억원을 예치할 방침이다. 메리츠는 개정 상법상 법적 제약 등을 이유로 나머지 1000억원의 추가 대출은 보류했다.

홈플러스는 “MBK파트너스는 실제 홈플러스 투자자가 아닌 투자 자금 운용사임에도 도의적·사회적 책임을 다하기 위해 회생절차 개시 이후 현재까지 2200억 원의 자금을 직·간접적으로 지원해 왔다”며 “그 과정에서 부족한 MBK파트너스의 자금조달능력을 보강하고자, MBK파트너스의 주요 임원들은 개인연대보증과 주택담보까지 제공했다”고 강조했다.

홈플러스는 메리츠가 나머지 1000억원의 자금 조달 방안으로 제시한 ‘부동산 신탁재산에 대한 후순위 담보권 설정 동의’에 대해서도 “비현실적”이라고 일축했다.

홈플러스는 “메리츠 역시 당사의 파산을 원하지 않는다면, 더 이상 시간을 지체하지 말고 상생을 위한 실효성 있는 결단을 내려야 한다”며 “홈플러스의 수많은 협력업체와 임직원, 그리고 가족들의 생존권과 일터가 메리츠의 결단에 달려있다”고 했다.

메리츠금융그룹은 즉각 입장문을 내고 “MBK파트너스야말로 이번 사태에 가장 큰 책임을 져야 할 당사자”라고 반박했다.

메리츠는 “MBK파트너스는 그동안 스스로를 ‘동북아 최대 규모의 사모펀드’라고 소개해 왔다”며 “실제로 MBK파트너스의 운용자산은 약 325억달러(약 50조원)에 달하며, 업계 통상 수준의 기본 운용보수 1% 이상을 고려하더라도 연간 수천억원 규모의 수익을 거두고 있는 것으로 추정된다”고 말했다.

그러면서 “투자 성과에 따른 성과보수까지 감안하면 실제 수익 규모는 더욱 클 것으로 예상된다”며 “김병주 회장의 추정 자산은 99억달러로 2026년 포브스 한국 부자 순위 2위에 오르는 등 막대한 자산을 보유한 것으로 평가받고 있다”고 했다. 이어 “실제로 MBK파트너스는 올해 3월 연례서한을 통해 지난해 투자자들에게 17억달러 규모의 분배금을 지급했다고 밝혔다”며 “홈플러스가 포함된 바이아웃펀드 3호는 홈플러스 투자 실패에도 불구하고 지난해 15.4%의 수익률을 기록했다”고 꼬집었다.

메리츠는 “그럼에도 불구하고 MBK파트너스는 홈플러스에 대한 추가 지원 여력이 없다고 주장하며 그 부담을 채권자들에게 전가하려 한다”며 “메리츠는 홈플러스에 대한 금융 지원 과정에서 채권자로서의 역할과 책임을 충실히 수행해 왔다”고 강조했다.

이어 “홈플러스 정상화를 위해서는 무엇보다 최대주주의 책임 있는 자금 투입과 손실 부담이 선행돼야 한다”며 “MBK파트너스는 그동안 투자 성과에 따른 이익을 누려왔습니다. 이제는 그에 상응하는 책임을 다해야 할 때”라고 덧붙였다.