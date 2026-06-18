페더급 송영재·女 스트로급 박보현 출전

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC가 오는 8월 2년 연속으로 중국 상하이에서 대회를 개최한다. 지난해의 대성공에 이어 UFC는 명성 높은 푸둥 개발은행 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 이틀 연속으로 대회를 연다.

오는 8월 28일에는 ‘ROAD TO UFC 시즌 5’ 준결승전이 열리며, 승자들은 결승전에 진출해 UFC 다경기 계약을 얻을 기회를 얻게 된다. 이튿날인 같은 달 29일에는 ‘UFC 파이트 나이트 상하이’가 개최되며, 이는 매진 기록을 세웠던 2017년 대회 이후 푸둥신구에서 열리는 UFC의 첫 번째 대회가 된다. 두 대회 모두 아시아 황금시간대에 진행된다.

이번 RTU 시즌 5 준결승에는 페더급 준결승에서 ‘코리안 존스’ 송영재가 출전해 차그나도르지 다기수렌과 맞붙는다. 여성 스트로급에선 ‘러시’ 박보현이 출전해 파리다 압두예바와 맞붙는다.

송영재는 지난 달 28일 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나에서 열린 ‘RTU 시즌5 오프닝 라운드: 데이2’ 페더급 토너먼트 8강에서 아오이 진(일본)에게 2라운드 3분 39초에 리어네이키드초크로 항복을 받았다. 박보현은 지난 29일 같은 곳에서 열린 스트로급 토너먼트 8강에서 둥화샹(중국)에게 스플릿 판정승을 거뒀다.

‘UFC 파이트 나이트 상하이’는 상하이시 체육국과 푸둥신구 정부가 주최한다. 차이나 모바일의 자회사 미구는 두 대회의 공동 조직자를 맡는다. 또한 미구는 라이브 이벤트, 프로그램 및 오리지널 콘텐츠를 제공하는 UFC의 홈이며, 공식 미구 UFC 팬클럽도 운영하고 있다.

케빈 장 UFC 전무 이사 겸 아시아 총괄은 “UFC가 2년 연속으로 상하이를 방문할 수 있도록 환영해준 상하이시 체육국과 푸둥신구 구정부에 깊이 감사한다”고 전했다. 그는 또한 ”미구와의 파트너십을 확장하게 돼 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.

UFC 파이트 나이트 상하이와 ROAD TO UFC 시즌5 준결승에 대한 자세한 정보는 향후 몇 주 내에 발표될 예정이다.