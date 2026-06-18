2순환로 진월동⁓효덕IC 0.32㎞ 진입로

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 제2순환도로 진월IC 구간인 ‘진아하이빌2차→효덕IC’ 진입로가 19일 오후 5시 개통한다고 밝혔다.

지난 2025년 9월 용산IC→진월동 방면 진출로가 임시 개통됐고, 2025년 11월 효덕IC→노대동 방면 진출로가 개통된 데 이어 이번에 진월동에서 상무지구 방면으로 향하는 진입로(0.32㎞)가 열리면서 ‘제2순환도로 진월IC 진출입로’가 전면 개통됐다.

‘제2순환도로 진월IC 진출입로 개설공사’는 총사업비 173억원(시비)을 들여 진월동 일원에서 제2순환도로로 진출입할 수 있도록 교차로를 개설하는 사업이다.

광주시는 이번 진월IC 완전 개통으로 진월동 인근 주민의 제2순환도로 접근성이 대폭 향상되고, 주변 도로의 교통혼잡도 크게 해소될 것으로 기대하고 있다.

이와 함께 국제테니스장부터 다목적체육관으로 이어지는 화산로 구간(진아하이빌2차 아파트 앞)의 도로 확장공사도 완료돼 봉선동 방면의 상습 정체 구간이 개선될 전망이다. 인근에는 보행자 방호울타리가 설치돼 지역 주민들이 안전하고 편리하게 이동할 수 있게 됐다.

신재욱 광주시 종합건설본부장은 “진월IC 진출입로가 완전히 개통됨에 따라 광주시내 접근성 향상과 교통체계가 크게 개선되는 등 인근 주민들의 오랜 숙원 사업이 해결됐다”며 “앞으로도 주민 편익 증진과 지역 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.