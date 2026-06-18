5개국 13개기관 참여…대외 신인도 입증 글로벌 투자기관의 높은 관심, 규모 확대

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 미화 4억 달러 규모의 ‘외화 ESG 신디케이트론(Syndicated Loan)’ 차입 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 조달은 HSBC가 주관사로 참여해 대주단 모집을 진행했으며, 총 5개국 13개 기관이 참여했다.

부산은행은 당초 3억달러 조달을 목표로 추진했으나 최종 투자 수요가 5억달러를 넘어서는 등 글로벌 투자기관의 높은 관심을 받아 그린슈(Greenshoe·초과배정옵션)를 적용해 최종 4억달러 규모로 확대했다. 조달 기간은 3년물과 5년물로 구성됐다.

이번에 조달한 자금은 친환경 및 사회적 금융 지원과 지역경제 활성화를 위한 ESG 사업에 활용한다. 또 기존 고금리 외화 차입 구조를 재편하는데도 사용할 계획이다. 부산은행은 이를 통해 기존 고비용 외화 조달 구조를 중장기 저비용 구조로 전환해 비용 절감 효과를 기대하고 있다.

‘신디케이트론’은 여러 금융기관이 하나의 대주단을 구성해 공동으로 자금을 빌려주는 대출 방식으로 대규모 자금 조달이 가능하고 차입 구조를 안정적으로 운영할 수 있다. 특히 ‘ESG 신디케이트론’은 친환경 사업, 사회적 가치 창출 등 ESG 사업에 조달 재원으로 사용된다.

부산은행은 ▷외화 소셜 본드(Social Bond) ▷포모사(대만) 공모채 ▷외화 CD(양도성예금증서) 발행 등 다양한 조달 채널을 꾸준히 확대해 왔다.

정해수 부산은행 자금시장그룹장은 “글로벌 금융시장 변동성이 큰 상황에서도 목표를 웃도는 투자 수요를 확보한 것은 부산은행의 대외 신인도를 보여주는 결과”라고 말했다.