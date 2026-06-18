20일 4호선 한성대입구역 성북천 분수광장에서 전통 단오, 현대적 감각으로 접근한 체험부터 공연까지 스트레스는 날리고, 에너지는 채우는 … 도심 속 힐링 축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)와 성북문화원(원장 김영일)이 오는 20일 한성대입구역 성북천 분수광장에서 ‘2026 성북단오제 STRESS ZERO DANO’를 개최한다.

올해 성북단오제는 우리 고유의 전통 명절인 단오를 현대인의 일상과 감각에 맞게 재해석한 행사로, ‘스트레스는 날리고, 에너지는 채우는 단오’를 주제로 진행된다.

성북구와 성북문화원은 전통문화의 흥과 멋을 살리면서도 누구나 쉽고 즐겁게 참여할 수 있는 체험과 공연 프로그램을 통해 주민들에게 일상 속 쉼과 활력을 선사할 계획이다.

행사는 오후 2시부터 다양한 체험 프로그램으로 시작된다. 성북구사회적경제센터는 단오의 의미를 담은 ‘더위 타파 오색오미차 만들기’, ‘쑥장떡 만들기’, ‘액막이 소품 만들기’ 등 다양한 공예·체험 프로그램을 운영한다. 한성대 예술대학원 뷰티예술학과는 주민들을 대상으로 ‘헤어커트’, ‘헤어스타일링’, ‘두피진단 프로그램’을 진행해 생활 속 힐링의 시간을 제공할 예정이다.

전통 단오놀이와 현대적 감각을 결합한 스트레스 해소형 참여 프로그램도 마련된다. ‘액운타파 창포물풍선 던지기’, ‘스트레스 굴복 팔씨름’, ‘스트레스 드롭’, ‘5.50초 타이밍 챌린지’ 등 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 프로그램이 운영된다.

이번 행사는 단오의 액막이 의미를 오늘날의 스트레스 해소라는 주제와 연결해, 주민들이 웃고 즐기며 에너지를 회복할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

오후 4시부터는 전통공연이 이어진다. 채수정 소리단의 판소리 공연을 시작으로, 국가무형유산 발탈 예능보유자 조영숙 명인과 국가무형유산 발탈 전승교육사 김광희가 함께하는 발탈 공연, 전통타악연구소의 판굿 공연이 펼쳐진다. 전통의 소리와 몸짓, 타악의 흥이 어우러져 단오제의 분위기를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

김영일 성북문화원장은 “단오가 지닌 전통적 의미를 계승하는 동시에, 주민들이 일상 속 스트레스를 해소하고 함께 어울릴 수 있는 열린 축제의 장을 마련했다”고 말했다.

이승로 성북구청장은 “전통의 가치를 현대적으로 되살린 성북단오제를 통해 주민들이 함께 웃고 즐기며 재충전하는 시간을 보내길 바란다”며 “앞으로도 지역의 문화자산을 바탕으로 모두가 공감하고 참여할 수 있는 문화행사를 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.