hy는 지난 16일 육군 제25보병사단을 방문해 2000만원 상당의 위문금품을 전달했다고 밝혔다. hy는 1978년 25사단과 자매결연을 맺은 이후 48년간 매년 부대를 찾아 장병들의 노고를 격려해 왔다. 변경구 hy 대표이사는 “앞으로도 25사단과의 오랜 인연을 소중히 여기고 장병들에게 힘이 되는 교류를 이어가겠다”고 말했다.

정대한 기자


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