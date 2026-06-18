[신세계까사 제공]
[신세계까사 제공]

[헤럴드경제=정찬수 기자] 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 ‘자주(JAJU)’가 여름을 맞아 시즌오프 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.

남녀 의류를 비롯해 침구·욕실용품·아웃도어용품·홈데코·주방용품 등 270여 종의 상품을 최대 반값에 선보인다. 패션 상품 150여 종과 스테디셀러 파자마는 최대 33% 할인한다.


andy@heraldcorp.com