유승준, ‘한국 입국 포기’ 시사하더니…‘국대 유니폼’ 입고 “화이팅 코리아!”

[헤럴드경제=장연주 기자] 병역 기피 논란으로 20년 넘게 한국 입국이 제한된 한국계 미국인 가수 유승준이 대한민국 축구 국가대표팀 유니폼을 입고 응원하는 영상을 공개했다. 그는 최근 “한국에 들어가는 게 큰 의미가 없다”며 입국 포기를 시사했다. 유승준은 지난 12일 자신의 유튜브채널에 2026 북중미 월드컵 대한민국과 체코전 쇼츠 영상을 올렸다. 영상을 보면, 그는 대한민국 대표팀 유니폼을 입고 있으며 특히 황인범의 동점골과 오현규의 역전 결승골이 터지는 순간에는 자리에서 일어나 열렬히 환호했다. 그는 영상 설명란에 “살면서 많은 일이 있었지만 한가지는 변하지 않았다”며 “하지만 한 가지는 변하지 않았다”고 했다. 이어 “그 누가 뭐래도, 나는 대한민국을 응원한다”며 “늘 그래왔고, 앞으로도 그럴 것”이라고 했다. 그러면서 “화이팅 코리아”라고 덧붙였다. 앞서 그는 지난 4일 유튜브 영상을 통해 사실상 한국 입국 포기를 시사해 눈길을 끌었다. 유승준은 “한국은 내가 태어난 곳이자