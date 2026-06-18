[헤럴드경제=정찬수 기자] 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 ‘자주(JAJU)’가 여름을 맞아 시즌오프 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.
남녀 의류를 비롯해 침구·욕실용품·아웃도어용품·홈데코·주방용품 등 270여 종의 상품을 최대 반값에 선보인다. 패션 상품 150여 종과 스테디셀러 파자마는 최대 33% 할인한다.
andy@heraldcorp.com
입력 2026-06-18 11:26:46
검색 선호 매체 추가
[헤럴드경제=정찬수 기자] 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 ‘자주(JAJU)’가 여름을 맞아 시즌오프 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.
남녀 의류를 비롯해 침구·욕실용품·아웃도어용품·홈데코·주방용품 등 270여 종의 상품을 최대 반값에 선보인다. 패션 상품 150여 종과 스테디셀러 파자마는 최대 33% 할인한다.
[르포] “53년 개고기 장사 접는다” 마지막 복날 앞둔 보신탕 거리 한숨만 가득 [세상&]
[헤럴드경제=김도윤 기자·이준영 수습기자] “초복쯤이면 보신탕부터 생각났는데 가격이 많이 올라 부담되더라고요.” 지난 16일 오후 서울 종로구에 있는 보신탕집. 식당에서 만난 단골손님은 이렇게 말했다. 업주 김태식(75) 씨는 절반도 차지 않는 좌석을 바라보며 “예전이면 점심시간에 앉을 자리도 없었는데 이젠 워낙 손님이 없으니 (여름철이) 기대도 안 된다”
유승준, ‘한국 입국 포기’ 시사하더니…‘국대 유니폼’ 입고 “화이팅 코리아!”
[헤럴드경제=장연주 기자] 병역 기피 논란으로 20년 넘게 한국 입국이 제한된 한국계 미국인 가수 유승준이 대한민국 축구 국가대표팀 유니폼을 입고 응원하는 영상을 공개했다. 그는 최근 “한국에 들어가는 게 큰 의미가 없다”며 입국 포기를 시사했다. 유승준은 지난 12일 자신의 유튜브채널에 2026 북중미 월드컵 대한민국과 체코전 쇼츠 영상을 올렸다. 영상을 보면, 그는 대한민국 대표팀 유니폼을 입고 있으며 특히 황인범의 동점골과 오현규의 역전 결승골이 터지는 순간에는 자리에서 일어나 열렬히 환호했다. 그는 영상 설명란에 “살면서 많은 일이 있었지만 한가지는 변하지 않았다”며 “하지만 한 가지는 변하지 않았다”고 했다. 이어 “그 누가 뭐래도, 나는 대한민국을 응원한다”며 “늘 그래왔고, 앞으로도 그럴 것”이라고 했다. 그러면서 “화이팅 코리아”라고 덧붙였다. 앞서 그는 지난 4일 유튜브 영상을 통해 사실상 한국 입국 포기를 시사해 눈길을 끌었다. 유승준은 “한국은 내가 태어난 곳이자
단독 [단독] ‘딸 돌 반지가 날아갔다’…10년 믿은 금은방 사장 벌써 100명 넘게 당했다 [세상&]
서울 종로구 H 주얼리시티 1층에서 15년 넘게 영업해온 금은방 대표 50대 이모 씨는 고객들에게 금 투자 수익과 배당을 약속하며 현금과 금을 받아 챙긴 뒤 잠적한 의혹을 받고 있으며, 피해자들에 따르면 지난 3일 첫 고소장이 접수된 이후 약 100건 이상의 고소가 접수됐으며 경찰은 이를 병합해 수사 중이다.
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.