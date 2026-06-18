[헤럴드경제=채상우 기자] 어려운 경제 형편으로 인해 기부를 못한 것을 안타까워 한 60대 남성이 마지막으로 장기만큼은 기증하고 가자는 약속을 지키고 하늘로 떠났다.

18일 한국장기조직기증원은 4월6일 경기 수원시 아주대학교병원에서 신봉석(65)씨가 뇌사 장기기증으로 간, 폐, 신장(양쪽)을 기증해 4명에게 새 생명을 선물했다고 밝혔다.

신씨는 4월3일 일을 마치고 집으로 가던 중 추락 사고를 당해 병원으로 옮겨졌지만 끝내 뇌사 상태에 빠졌다.

신씨의 아내 권모 씨는 평소 남편과 나눴던 대화를 떠올리며 장기기증에 동의했다. 권씨는 “형편이 어려워 기부는 제대로 못 하고 살았지만, 여건이 되면 장기기증만큼은 하고 가자, 이 세상에 살았던 흔적 하나는 남기고 가자는 이야기를 남편과 자주 했다”고 전했다.

신씨는 30년간 성실히 운전대를 잡아 온 가장이었다. 전북 임실군에서 태어난 신씨는 젊은 시절 건설회사에 다니다가 외환위기로 회사가 어려워지자 이후 학원 차량과 통근버스를 몰았다.

신씨는 단 한 번도 회사를 결근한 적이 없을 정도로 책임감이 강했고 일과 가정밖에 몰랐다고 한다. 30년 넘게 아내와 살면서 큰소리 한 번 내지 않았고, 아내가 실수해도 화내지 않고 웃어넘겼다. 특히 처가 식구들에게는 더없이 따뜻한 사위였다. 몸이 안 좋은 장인과 장모를 6~7년간 단 한 주도 거르지 않고 주말마다 찾아갔다. 권씨는 “처갓집에 그렇게 마음을 다해서 하기가 쉽지 않은데, 착하고 좋은 사람이 떠나서 한탄스럽다”고 말했다.

신씨의 낙은 가끔 떠나는 낚시 여행, 반려견과의 산책이 전부였다. 평생 사진 한 장, 추억 하나 변변히 남길 새 없이 바쁘게 살아온 부부는 은퇴 뒤 발 닿는 대로 함께 여행 다니며 남은 생을 보내자는 꿈을 품고 있었다.

권씨는 남편에게 “준비 없이 이렇게 갈 줄 몰라 생각만 해도 눈물이 멈추질 않는다. 좀 더 잘해주지 못해 미안하고, 우리 신랑 만나서 행복했고 즐거웠다”며 마지막 인사를 전했다.