7월 11일까지 전국 서비스센터서 진행 타이어 부품·공임 최대 20% 할인 여름철 주요 부품·공임 10% 할인

[헤럴드경제=서재근 기자] 토요타코리아가 ‘올 뉴 RAV4’ 출시를 기념해 오는 7월 11일까지 전국 토요타 공식 서비스센터에서 특별 서비스 캠페인을 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 캠페인은 다가오는 여름철을 맞이해 고객들이 보다 안전하고 쾌적하게 차량을 운행할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다는 게 회사 측의 설명이다.

캠페인 기간 동안 전국 토요타 공식 서비스센터에 입고하는 고객에게는 ▷올웨더 타이어 부품 및 공임 20% 할인 ▷신차용(OE) 타이어 부품 및 공임 10% 할인 혜택을 제공한다. 특히 올웨더 타이어는 사계절 내내 사용할 수 있는 제품으로, 장마철 젖은 노면 및 눈길 환경에서도 안정적인 주행 성능을 제공하는 것이 특징이다.

아울러 쾌적한 실내 환경 유지와 차량 관리를 위해 ▷스마트 에어컨 필터 ▷에어클리너 엘리먼트 ▷에어케어 ▷와이퍼 러버 및 블레이드 ▷12V 배터리 등 여름철 차량 관리에 필요한 주요 부품 및 공임에 대해 10% 할인 혜택을 제공한다.

강대환 토요타코리아 부사장은 “이번 특별 서비스 캠페인은 ‘올 뉴 RAV4’ 출시를 기념하는 동시에 고객들이 여름철에도 최상의 차량 컨디션을 유지할 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “앞으로도 고객들이 안심하고 차량을 운행할 수 있도록 전문적인 차량 관리 서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 토요타코리아는 지난 16일 ‘올 뉴 RAV4’를 공식 출시했다. ‘라이프 이즈 언 어드벤처’를 콘셉트로 개발된 이번 신형 모델은 하이브리드와 플러그인 하이브리드 등 전동화 모델을 확대하고, 모터스포츠 감성을 강조한 ‘PHEV GR 스포츠’를 새롭게 추가한 것이 특징이다.