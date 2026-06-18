주요국 긴축 흐름 속 통화정책 경계감 미·이란 종전합의 예의주시…24시간 점검 고금리 부담 완화·외환시장 체질 개선 추진

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 금융시장과 부동산시장을 아우르는 통합 리스크 관리 체계를 구축하고 시장 변화에 대한 대응을 강화한다. 주식·채권·외환시장과 부동산시장의 연계성이 커지고 있다는 판단에 따라 시장 상황을 점검하는 관계 부처·기관 회의에 국토교통부를 참여시켜 위험 요인을 종합적으로 관리할 방침이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 정부서울청사에서 확대 거시경제금융회의를 열고 “금융시장 여건 변화로 부문 간 상호 연관성이 높아지고 있는 만큼 주식·채권·외환시장뿐 아니라 부동산시장까지 포괄하는 통합 리스크 점검 체계를 본격 가동해 부문별 리스크와 파급영향 등을 체계적으로 점검·대응해 나가겠다”고 말했다.

재경부는 앞으로 시장 상황과 거시금융을 점검하는 주요 회의에 국토부가 참여해 금융시장과 부동산시장을 함께 점검하게 된다고 밝혔다.

국토부 장관은 안건에 따라 관련 회의에 참석하며 차관급·국장급 회의에도 국토부가 참여한다. 이에 따라 정부의 시장 점검 체계는 장관·차관·국장급 3단계 체제로 확대된다.

정부는 최근 외환·금융시장 변동성을 고려해 차관급 회의에 외환·국고 업무를 담당하는 재경부 2차관도 참석하도록 할 방침이다.

이날 회의에는 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등이 참석해 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리동결 결정에 따른 글로벌 금융시장 동향과 중동전쟁에 따른 금융·외환시장 동향 등을 점검하고 대응 방향을 논의했다.

참석자들은 이날 미 연준이 시장 예상대로 기준금리를 동결했지만 워시 의장 취임 이후 첫 회의에서 물가안정 의지를 강조한 점에 주목했다. 특히 점도표상 금리경로 전망이 25bp 인하에서 동결 내지 인상 가능성을 시사하는 방향으로 높아진 만큼 향후 미국 통화정책이 보다 긴축적인 방향으로 진행될 수 있다고 평가했다.

또 FOMC에 앞서 일본은행(BOJ)과 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 인상하는 등 주요국 금리인상 움직임이 나타나고 있는 만큼 이에 따른 거시경제 및 금융시장 영향을 면밀히 분석할 필요가 있다는 데 의견을 같이했다. 특히 국내 시중금리 상승에 따른 취약부문 부담 완화와 취약차주 지원 방안을 마련하기로 했다.

참석자들은 최근 미·이란 종전합의 타결 소식이 금융·외환시장에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 기대하면서도 합의 세부내용과 이행상황을 지속 예의주시하면서 시장상황을 24시간 밀착 모니터링하고 시장안정에 만전을 기하기로 했다.

구 부총리는 “미국·이란 간 종전 협상 타결 이후 국내 금융·외환시장의 변동성이 다소 완화되고 있다”며 “이번 합의를 통해 지정학적 긴장이 완화되고 에너지 수급이 안정화되면 우리 경제의 큰 불확실성이 점차 해소될 것으로 기대된다”고 말했다.

다만 “호르무즈 해협 개방과 유가 안정 등 중동전쟁 관련 실질적인 개선이 가시화될 때까지는 긴장의 끈을 놓지 않아야 한다”고 강조했다.

이어 “주요국 금리인상 기대와 글로벌 인공지능(AI) 경기 불확실성 등 대내외 리스크 요인이 지속되고 있는 만큼 각별한 경계감을 유지한 채 시장상황을 면밀히 모니터링하고 필요시 적기에 안정조치를 취하겠다”고 밝혔다.

향후 금융·외환시장 안정과 민생 부담 완화를 위한 후속 대책도 추진하겠다는 방침도 내놨다.

구 부총리는 “국내 증시의 장기 투자수요 확충과 역외 차액결제선물환(NDF) 거래의 실물인도선물환(DF) 거래 전환 등 금융·외환시장 변동성을 완화하기 위한 구조적 개선 과제도 신속히 구체화해 나가겠다”고 말했다.

또 “고금리·고환율에 따른 민생 피해 최소화를 위해 취약차주와 중소 수입기업 등에 대한 금융비용 경감과 환 변동 위험 대응 지원 방안을 선제적으로 검토하겠다”고 했다.