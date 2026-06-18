전기 스포츠카 최초 만타이 키트 출고 사양 제공 가상 기어 변속 기능 E-시프트 적용 AI 기반 차세대 인포테인먼트 시스템 탑재 내년 상반기 고객 인도 시작 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐가 더욱 향상된 주행 성능과 감성적인 드라이빙 경험, 확장된 주행 거리를 갖춘 2027년형 타이칸을 공개한다고 18일 밝혔다.

먼저 새로운 E-시프트 기능을 통해 모든 타이칸 모델의 감성적인 주행 경험을 한층 강화한다. 실제 변속감을 구현한 가상 기어 변속과 재해석된 포르쉐 일렉트릭 스포츠 사운드, 가상 회전계를 결합해 더욱 몰입감 있는 다감각적 주행 경험을 제공한다. 또한 GT 스포츠 스티어링 휠의 패들을 통해 8단 가상 기어를 직접 변속할 수 있다.

E-시프트 옵션은 모든 타이칸 모델 및 바디 타입에 적용 가능하며1, 타이칸 터보 GT에는 기본 사양으로 탑재된다. 변속 로직과 사운드 특성은 각 모델에 맞게 조정되어 모델 별 고유한 음향 특성과 주행 감각을 구현한다.

특히, 국내 출시 모델은 E-시프트 옵션과 더불어 스포츠카 감성을 느낄 수 있는 스포츠 크로노 패키지, 포르쉐 일렉트릭 스포츠 사운드, 보스 서라운드 사운드 시스템을 기본 사양으로 제공한다.

아울러 롤링 저항을 크게 낮춘 여름용 타이어가 후륜 구동 모델에 옵션으로 제공된다. 해당 타이어는 주행거리를 최대 20㎞까지 늘리며, 퍼포먼스 배터리 플러스와 결합 시 최대 700㎞ 주행(WLTP 기준)이 가능하다.

또한, 이미 많은 포르쉐 GT 모델에서 제공되고 있는 만타이 키트는 이번 신형 타이칸을 통해 순수 전기 스포츠카 모델에 최초로 적용되었다. 새로운 만타이 키트는 에어로다이내믹, 섀시 및 파워트레인 전반에 걸친 광범위한 최적화를 통해 타이칸 터보 GT 바이작 패키지의 성능을 더욱 강화한다.

새로운 세대의 인포테인먼트 시스템도 도입된다. 포르쉐 디지털 인터랙션 작동 콘셉트는 현대적이고 미니멀한 디자인을 기반으로 고객 차량의 실제 외관 컬러가 반영된 3D 차량 모델, 자유롭게 구성 가능한 위젯, 그리고 AI 기반 보이스 파일럿을 통한 향상된 음성 제어 기능을 제공한다.

특히, AI 기반 보이스 파일럿은 내비게이션, 차량 기능, 미디어 및 일부 앱 조작을 지원하며, 더욱 자연스러운 대화 방식으로 작동한다. 구글 기반 POI 검색과 음성 기반 사용자 가이드도 제공한다. 타이칸에서는 충전 플랩까지 음성 명령으로 열 수 있다.

이 외에도 애플 카플레이와 안드로이드 오토 통합이 확장되었으며, 정밀한 온라인 경로 계산과 3D 건물 디스플레이, 최적화된 차징 플래너 (Charging Planner) 등 내비게이션의 기능도 개선됐다.

케빈 기에크 포르쉐 AG 타이칸 제품 라인 총괄은 “이번 연식 변경을 통해 타이칸은 모든 영역에서 한 단계 더 진화했다”며 “감성적인 주행 경험은 물론, 강력한 트랙 성능, 더욱 직관적이고 개인화된 사용자 경험을 제공한다”고 말했다.

2027년형 타이칸의 국내 판매 가격은 부가세를 포함해 1억3,460만원부터다. 고객 인도는 내년 상반기부터 시작될 예정이다.

한편, 포르쉐는 타이칸 출시 이후 엔트리 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) 마칸 EV에 이어 볼륨 모델인 카이엔의 전기차 버전 ‘카이엔 일렉트릭’을 출시하는 등 전동화에 적극 나서며 럭셔리 전기차 시장에서 영향력을 넓히고 있다.