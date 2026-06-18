브랜드 심볼 ‘강아지’를 사회적 가치로, 유기견 보호 앞장 동물자유연대와 콘텐츠 협업…7마리 중 4마리 실제 입양

[헤럴드경제=김진 기자] LF의 패션 브랜드 헤지스(HAZZYS)가 유기견 보호와 입양 문화 확산을 위한 ESG 캠페인 ‘해피퍼피(HAPPY PUPPY)’를 4년째 성공적으로 마무리했다고 18일 밝혔다.

헤지스는 올해 해피퍼피 캠페인을 통해 동물자유연대에 총 1000만원의 기부금을 전달했다. 또 동물자유연대와 협업해 센터에서 보호 중인 유기견 7마리의 이름·나이·성격 등을 소개하는 프로필 콘텐츠를 제작해 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 공개했다.

동물자유연대 입양 페이지 방문 수는 약 2000회를 기록했다. 7마리 중 4마리는 실제 입양으로 이어졌다. LF 사내 유기견 봉사 동호회 ‘해피퍼피’ 회원들은 지난 5월 동물자유연대 동물보호센터 ‘온센터(ON Center)’를 방문해 유기견 산책과 시설 환경 정비 활동을 펼쳤다.

해피퍼피 캠페인은 2023년부터 고객 참여형 기부 캠페인·도네이션 티셔츠 판매·반려견 컬렉션 출시 등 다양한 방식으로 진화했다. 브랜드 심볼인 ‘잉글리시 포인터’에서 출발해 유기견 보호와 입양 문화 확산이라는 사회적 가치로 확장했다.

캠페인과 함께 펫 의류 카테고리도 성장했다. 올해(1월 1일~6월 15일) 펫 의류 매출은 전년 동기 대비 약 50% 증가했다. 헤지스는 올해 봄·여름 시즌 신제품으로 피부에 닿는 순간 열을 빠르게 흡수·방출하는 냉감 기능성 ‘터치 쿨(Touch Cool)’ 소재를 활용한 반려견 의류를 선보였다. 2027년 봄·여름 시즌부터는 카라 티셔츠·케이블 스웨터 등 헤지스 에센셜 아이템을 중심으로 다양한 컬러 구성을 더해 패밀리룩 연계성을 강화할 예정이다.