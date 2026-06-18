“다행히 전술훈련 전 상황” 안도 드론 띄운 남성 2인 수거후 도주

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 홍명보호가 오는 19일 멕시코와 2차전을 앞두고 진행한 비공개훈련 도중 황당한 일을 겪었다.

17일 홍명보호는 베이스캠프 훈련장인 사포판의 치바스 베르데 바예에서 빗장을 꼭 걸어 잠그고 비공개 훈련을 했다. 그런데 훈련이 막 시작돼 선수들이 워밍업을 하고 있을 때 훈련장 상공에 드론이 나타났다.

대표팀 보안요원이 이를 발견했고, 현장 베이스캠프에 배치된 멕시코군 드론 차단 요원이 전파를 방사해 해당 드론을 추락시켰다. 추락한 드론을 확보하기 위해 대표팀 안전 담당관과 현지 경찰, 군 병력이 추락 지점으로 이동했으나, 조종자로 추정되는 남성 2명이 드론을 수거해 도주했다.

경기 전날인 18일 과달라하라 스타디움에서 진행된 기자회견에서 홍명보 감독은 “어제 훈련 중에 드론이 떴다는 사실을 알게 됐다. 다행히 전술 훈련을 하기 전이라서 크게 영향받지는 않았다”면서도 “경기를 준비하는 데 있어서 가장 중요한 시간에 그런 일이 벌어진 것은 유감”이라고 말했다.

홍 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다. 상대는 개최국이자 A조 최강으로 평가되는 멕시코다.

한국과 멕시코 모두 첫판을 승리로 장식한 터라 이번 2차전 결과에 따라 조 1위의 주인공이 결정될 가능성이 크다.

도주자들의 국적이나 신원은 아직 확인되지 않았으며 선수단에 파견된 국제축구연맹(FIFA) 안전요원은 멕시코 경찰에 수사를 의뢰했다.

드론을 띄운 목적은 아직 파악되지 않은 상황이다. 홍명보호 훈련 염탐 차원인지, 외국 미디어의 행위인지 등이 드러나지는 않았다. 대표팀이 본격적인 전술 훈련을 하기 전에 드론이 발견된 건 다행인 점이다.