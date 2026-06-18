“베스트 11 구상은 끝나…멕시코, 체코와 전혀 다른 팀”

[헤럴드경제=김현경 기자] 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 두 번째 경기인 멕시코전을 앞두고 강한 자신감을 드러냈다.

홍 감독은 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 하루 앞둔 18일(한국시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 기자회견에서 “체코전 첫 경기를 마지막까지 포기하지 않고 자기 역할을 충실히 하며 승리를 거뒀다”며 “선수들이 강한 자신감을 갖고 있다. 내일 경기장에 잘 나타나면 좋겠다”고 말했다.

또 “2002년 (한일 월드컵에서) 4강에 들었다. 우리 선수들이 그 기록을 넘으면 좋겠다”면서 “베스트 11 구상은 끝났다. 우리 선수들 모두 좋은 상태”라고 밝혔다.

한국은 앞서 체코와의 조별리그 1차전에서 2-1로 북중미 월드컵 첫 승리를 거뒀다.

다만 2차전 상대인 멕시코는 체코보다 어려운 상대다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 12위로 체코의 44위와 격차가 크다. 한국은 22위다.

홍 감독은 “멕시코는 체코와 플레이 스타일 등 모든 게 다르다. 그 부분은 이번 주에 충분히 선수들과 공유했다”며 “상대가 분명히 굉장히 강하게 나올 것이고 우리는 그런 부분을 잘 대비해야 한다”고 말했다.

한국은 지난해 9월 멕시코와 평가전에서 2-2 무승부를 기록했다.

홍 감독은 “(지난해 9월 평가전이) 우리에게 큰 도움이 될 거라 생각한다. 그 경기를 통해 얻은 것이 있었다”고 했다.

멕시코가 개최국으로서 유리한 측면도 이겨내야 할 부분이다.

홍 감독은 “선수들이 홈팀의 여러 이점에 대해 알고 있다. 우리 선수들은 많은 관중 앞에서 많이 뛰어봤다. 경기의 주도권과 리듬을 어느 시점에 찾아오느냐가 중요하다”고 말했다.

한국과 멕시코의 조별리그 2차전은 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린다.