류삼영 당선인, 18일부터 매일 민원 현장·공약 대상지 방문

[헤럴드경제=박종일 선임기자]민선 9기 동작구청장직 인수위원회 첫 일정인 주요업무계획 보고회가 17일 종료됐다.

민선 9기 동작구청장직 인수위원회는 17일 오후 동작구 보건소 순서를 끝으로, 지난 10일부터 동작구 노량진 청사에서 이어졌던 동작구의 주요업무계획 보고가 마무리됐다고 밝혔다.

이번 보고회에서는 동작구청 전 부서와 동작복지재단, 동작문화재단, 동작구시설관리공단, 대한민국동작주식회사가 주요 업무 추진 현황과 당면 현안, 공약 이행 계획 등을 보고했다.

인수위원회는 보고 받은 내용을 바탕으로, 18일부터 각 분과별 회의를 거쳐 공약 이행 계획을 구체화해 오는 29일 당선인에게 보고할 예정이다.

보고회를 마친 류삼영 동작구청장 당선인은 18일부터 매일 민원 현장과 공약 이행 대상지를 방문한다.

당선인은 공약 1호로 꼽히는 ‘주민이 원하는 대로의 신속한 재개발’과 관련해, 청년안심주택과 재개발 구역 공사 현장, 역세권 활성화 대상지 등을 방문한다.

미디어아트와 아름다운 조명 등으로 수변 명소가 될 흑석빗물펌프장 부지와 도림천 일대 등 동작을 ‘핫하게’ 만들 장소들도 돌아본다.

노량진 수신시장과 골목상권을 돌며 지역 경제 최일선에 있는 소상공인들의 목소리를 듣고, 입시지원센터, 동작키즈카페, 키움센터 등 동작의 미래를 키워내는 곳도 돌아볼 예정이다.

류삼영 당선인은 “문제 해결의 답은 언제나 현장에 있다”며 “현장에서 관계자와 주민들의 목소리를 경청해 취임 후 구정 운영에 적극적으로 반영하겠다”고 밝혔다.