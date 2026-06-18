신규 연체 2.9조 늘었지만 정리는 1.6조에 그쳐 중기대출 0.09%P, 신용대출 0.07%P 각 늘어 “대손충당금 확충하고 취약차주 채무조정 유도”

[헤럴드경제=박성준 기자] 국내 은행의 원화대출 연체율이 기업과 가계 부문에서 동시에 오르며 한 달 만에 다시 상승세로 돌아섰다.

금융감독원은 4월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)이 0.61%로 전월 말(0.56%)보다 0.05%포인트 상승했다고 18일 밝혔다. 전년 동월 말(0.57%)과 비교해도 0.04%포인트 높은 수준이다.

신규 연체는 늘고 정리는 줄어든 영향이 컸다. 4월 중 신규연체 발생액은 2조9000억원으로 전월(2조7000억원)보다 2000억원 증가했다. 반면 연체채권 정리 규모는 1조6000억원으로 전월(4조3000억원)보다 2조7000억원 줄었다. 통상 은행이 분기 말에 상각·매각 규모를 확대하는 데 따른 기저효과가 반영됐다는 설명이다. 신규연체율은 0.12%로 전월(0.11%)보다 0.01%포인트 올랐다.

기업대출에서는 중소기업의 부실이 두드러졌다. 기업대출 연체율(0.74%)은 전월 말(0.68%)보다 0.06%포인트 상승했다. 대기업대출 연체율(0.22%)이 전월과 비슷한 수준을 유지했지만, 중소기업대출 연체율(0.90%)은 전월(0.81%)보다 0.09%포인트 올랐다. 이 중 중소법인 연체율(0.98%)은 1%대 진입을 눈앞에 두며 0.10%포인트 상승했고, 개인사업자대출 연체율(0.78%)도 0.07%포인트 올랐다.

가계대출 연체율(0.42%)도 전월(0.40%)보다 0.02%포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율(0.30%)은 0.01%포인트 오르며 비교적 안정적인 흐름을 보였지만, 주담대를 제외한 신용대출 등의 연체율(0.83%)은 전월(0.76%)보다 0.07%포인트 뛰었다.

5대 은행의 신용대출은 2분기 들어 급증하는 모습이다. KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 3월말 신용대출 잔액은 104조6595억원으로 전년 말 대비 3090억원 줄었다. 하지만 5월말 106조5153억원으로 폭증했고, 이후 열흘 만인 이달 11일엔 108조1379억원으로 상승 폭이 확대됐다.

금감원은 고물가·고환율 상황이 지속되는 가운데 시장금리 상승 등 대내외 경제 불확실성이 여전하다고 평가했다. 이에 연체율과 신규연체 발생 추이에 대한 모니터링을 강화하고, 은행이 대손충당금 적립 등 선제적 손실흡수능력을 확충하도록 유도할 계획이다. 연체 우려가 있는 취약차주에 대해서는 은행의 자체 채무조정을 통해 적극 지원하도록 유도하기로 했다.