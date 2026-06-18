[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]민선 9기 상주시장직 인수위원회는 주요 현안 사업 현장을 직접 찾아 점검하며 본격적인 현장 중심 활동에 돌입했다.

이번 현장 점검은 지난 16일 안재민 상주시장 당선인을 비롯해 인수위원과 자문위원(위원장 박준호) 등이 참석한 가운데 진행됐다.

공설추모공원 대상지 및 후보지, 문화예술회관 신축 현장, 한국한복진흥원 등 관내 주요 현안 사업장을 차례로 방문해 현장 점검을 실시했다.

이어 문화예술회관 신축 현장을 찾은 인수위원회는 공사 진행 상황과 향후 운영 계획을 보고받았다.

이 자리에서 인수위원들은 문화예술회관 부지 선정 과정에 대한 아쉬움을 나타냈으며 무엇보다 현재 계획된 약 650석 규모가 상주시의 미래 문화 수요와 각종 대형 공연 유치 측면에서 다소 부족할 수 있다는 의견을 제시했다.

이후 한국한복진흥원을 찾아 박후근 원장으로부터 시설 운영 현황과 주요 사업을 청취하고 지역 문화자원을 활용한 발전 방안을 논의했다.

안재민 상주시장 당선인은 “현장의 목소리 속에 답이 있다는 생각으로 주요 사업 현장을 직접 확인하고 있다”며 “시민들이 체감할 수 있는 변화와 발전을 만들어가기 위해 사업의 장점은 살리고 문제점은 개선하는 실질적인 시정 운영 방향을 마련하겠다”고 말했다.