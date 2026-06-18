점도표 연내 ‘1회 인하’→‘1회 인상’으로 정책경로 ‘매파’ 변화 시사 인플레 상승 위험 고조에 월가도 연내 금리인상 기대 강화

[헤럴드경제=김영철 기자] 케빈 워시 신임 의장 체제 아래 17일(현지시간) 열린 미 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 위원회가 ‘완화 편향’(easing bias) 문구를 삭제한 것은 통화정책 행보에 대한 선제안내(포워드 가이던스)의 부작용을 비판해온 워시 의장의 신념을 반영한 것으로 해석된다. 다만 연준은 이날 공개한 수정 경제전망(SEP) 점도표에서 연준의 금리 경로가 종전보다 매파적(통화긴축 선호)으로 바뀔 수 있음을 나타냈다.

이날 FOMC 결정에 앞서 시장 전문가들은 이란 전쟁에 따른 유가 급등과 경제 불확실성 확대를 반영해 연준이 기준금리를 현 3.50∼3.75%로 동결할 것이라는 데 이견이 없었다.

FOMC는 이날 금리 동결 후 정책결정문에서 “인플레이션은 에너지를 포함한 일부 부문의 가격 상승을 초래한 공급 충격을 일부 반영하며 여전히 2% 목표치를 상회하고 있다”며 “위원회는 물가 안정을 이룰 것”이라고 언급했다.

직전 정책결정문까지 포함돼왔던 향후 정책 방향을 언급하는 정책 시그널 관련 문구는 통째로 사라졌다. 워시 신임 의장이 정책방향에 대한 선제안내를 최소화하겠다고 밝혀온 점이 이 같은 정책결정문 문구 변화에 영향을 미친 것이다.

워시 의장은 앞서 상원 인준 인사청문회에서 연준의 선제 안내가 정책 오류로 이어질 수 있다며 연준이 이를 자제해야 한다는 견해를 밝힌 바 있다. 2021년 인플레이션 급등 당시 연준이 앞서 제시한 정책경로에 사로잡혀 상황 변화에 신속하게 대응하지 못했다는 게 워시 의장의 진단이다.

앞서 FOMC는 지난 4월 29일 기준금리 동결 후 낸 정책 결정문에서 향후 정책방향을 언급하면서 “연방기금금리(기준금리) 목표 범위에 대한 추가 조정의 정도와 시기를 고려하는 데 있어”라는 표현을 사용했다. 이는 4월 FOMC까지 연준 다수 위원이 금리 인하 사이클이 아직은 종료되지 않았다는 입장을 견지하고 있다는 의미로 해석됐다.

당시 베스 해맥(클리블랜드), 닐 카시카리(미니애폴리스), 로리 로건(댈러스) 등 연준 위원 3명은 에너지 가격 급등 여파로 다음번 정책 행보가 금리 인상이 될 가능성을 배제할 수 없는 상황에서 추가 금리 인하 검토를 시사하는 ‘추가 조정’이라는 완화 편향 문구를 그대로 유지하는 것은 부적절하다고 반대 의견을 표명한 바 있다.

해맥 위원 등 3명은 이날 FOMC 결정에서 반대 의견을 표하지 않았고, 이날 결정은 만장일치로 통과됐다.

한편 결정문에서 선제안내 문구가 사라진 것과 달리 연준이 이날 공개한 수정 경제전망은 향후 연준의 금리 경로가 종전보다 매파적(통화긴축 선호)으로 바뀌었음을 시사했다. 앞서 연준 위원들은 지난 3월 경제전망 점도표에서 연내 1회 금리 인하(중간값 3.4%)를 예상한다고 판단했는데, 이번 수정 경제전망에서는 연내 1회 인상(중간값 3.8%)을 예상한다고 견해를 바꿨기 때문이다.

3명의 위원이 연내 0.25%포인트 금리 인상을 예상했고, 5명은 0.50%포인트 인상을, 1명은 0.75%포인트 인상을 각각 예상한다고 점도표에 의견을 반영했다. 8명은 연내 금리 동결을 예상했고, 금리 인하(0.25%포인트)를 예상한 위원은 1명뿐이었다.

3월 점도표에서 금리 인상을 예상한 위원이 한 명도 없었다는 점을 고려하면 연준 위원들의 정책 경로 전망이 상당히 매파적으로 바뀐 것으로 평가되는 대목이다.

연준 위원 19명 중 위원 1명은 점도표에 의견을 내지 않았는데, 월가 전문가들은 의견 미제출 위원이 워시 의장일 것으로 추정하고 있다.

연준 위원들의 향후 정책 경로가 매파적으로 기운 것은 미국과 이란 전쟁에 따른 고유가 지속으로 5월 들어서도 미국의 소비자물가가 빠르게 오른 상황을 반영한 것으로 풀이된다.

5월 미국의 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년 대비 4.2%로 3년 1개월 만에 가장 높았다. 미·이란 간 종전 협상 타결 이후 국제 유가가 하락했지만, 인플레이션 상승 압력은 당분간 지속될 것이란 게 전문가들의 관측이다.

5월 미국의 에너지·식품을 제외한 근원 CPI 상승률은 전년 대비 2.9%로 연준 목표 수준(2%)을 큰 폭으로 웃돌아 유가 상승효과를 제외하더라도 미국의 인플레이션 위험이 고조된 상황이다.

트럼프 행정부의 관세 정책 여파와 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영기업)들이 주도하는 대규모의 인공지능(AI) 인프라 투자는 이란 전쟁 발발 이전부터 인플레이션을 밀어 올릴 수 있는 잠재 요인으로 지목돼왔다.

시장도 현재 연준이 연내 금리를 최소 한 차례 인상할 것이란 기대를 반영한 상태다. 시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 이날 FOMC 금리 결정 발표 직후 연준이 연내 금리를 동결할 확률을 22%, 1회 이상 인상할 확률을 78%로 각각 반영해 금리 인상 확률을 하루 전 60%에서 상향 조정했다.