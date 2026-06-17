“종전 MOU에 즉각적 제재 완화 포함 안 돼”

[헤럴드경제=전새날 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과의 종전 양해각서(MOU)가 양측의 최종 합의안이 아니며 이란이 제대로 행동하지 않을 경우 공습을 재개하겠다고 말했다.

연합뉴스에 따르면 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 프랑스를 방문 중인 트럼프 대통령은 이날 프랑스 에비앙레뱅에서 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 양자 회담을 갖던 중 이란과의 MOU에 대해 “최종적이지 않고 MOU일 뿐”이라며 “만약 내 마음에 안 들거나 그들이 제대로 행동하지 않으면, 우리나 바로 다시 그들의 머리 한가운데로 폭탄을 투하할 것”이라고 말했다.

이어 “왜냐하면 그들은 47년 동안 똑바로 행동하지 않았으니까”라고 덧붙였다.

오는 19일 미국과 이란의 종전 MOU 서명식을 앞둔 가운데, 이란이 MOU 체결 이후 진행될 후속 협상에서 비협조적으로 나오거나 합의 사항을 이행하지 않을 경우 미국이 군사행동을 재개할 수 있다는 경고 메시지로 해석된다.

블룸버그 통신이 이날 보도한 MOU 초안에는 서명과 동시에 현재 진행 중인 전쟁을 즉각적·영구적으로 종료한다는 선언이 포함된 것으로 알려졌기에 트럼프 대통령의 발언에 대한 이란의 반응이 주목된다.

트럼프 대통령은 MOU에 이란에 대한 ‘즉각적인 제재 완화’가 포함돼 있는지에 대해 “아니다”라며 “그들은 똑바로 행동해야 한다”고 밝혔다.

이란의 합의 이행 여부를 지켜보며 단계적으로 제재 완화를 검토할 수 있다는 의미로 보인다.