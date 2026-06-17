농진청·통일부, 한반도 농업포럼 개최 과거 협력사업 진단…새 협력모델 발굴 나서

[헤럴드경제=김선국기자] 정부가 과거 남북 농업협력 사업을 재점검하고 기후위기와 식량안보 문제에 대응하기 위한 새로운 협력 방안 모색에 나섰다.

농촌진흥청과 통일부는 17일 서울 종로구 남북회담본부에서 정부와 학계, 민간단체 관계자들이 참석한 가운데 ‘제2차 한반도 농업포럼’을 공동 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 지난 4월 열린 1차 포럼에 이어 ‘사례를 통해 본 남북 농업협력의 과제와 시사점’을 주제로 진행됐다. 참석자들은 과거 남북 농업협력 사례를 분석하고 변화한 대내외 환경 속에서 지속 가능한 협력 모델 구축 방안을 논의했다.

김상경 농진청 차장은 “기후변화와 식량안보 문제는 한반도 전체가 함께 대응해야 할 공동 과제”라며 “과거 경험을 면밀히 분석하고 변화된 환경에 맞는 새로운 협력 모델을 준비해야 한다”고 말했다.

김남중 통일부 차관도 “남북 농업협력은 한반도 평화와 공존, 공동 성장의 씨앗이 될 수 있다”며 “국제사회와 협력 속에서 추진 가능한 미래지향적 협력 모델을 발굴할 필요가 있다”고 밝혔다.

포럼에서는 민간 차원의 남북 농업협력 경험과 과제, 북한 세포지구 축산기지 운영 사례, 북한 농업기술 개발 동향 등을 주제로 발표가 이어졌다.

종합토론에서는 남북 농업협력의 성과와 한계를 진단하고 향후 협력 과제에 대한 의견을 나눴다.

농진청과 통일부는 앞으로도 관계기관 및 전문가들과 협력을 이어가며 한반도 농업 발전과 남북 농업협력 기반 조성을 위한 논의를 지속할 계획이다.